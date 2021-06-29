بعد خروج فرنسا.. ليكيب: مُحيت.. ولوباريزيان: الوهم

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 11:12

كتب : FilGoal

حسرة لاعبو فرنسا بعد الهزيمة من سويسرا والإقصاء من يورو 2020

قست الصحافة الفرنسية على منتخبها بعد خروجه المفاجئ من يورو 2020 بالخسارة بركلات الترجيح أمام سويسرا في الدور ثمن النهائي يوم الإثنين.

فجاء عنوان صحيفة ليكيب "مُحيت"، في إشارة إلى محو سويسرا لأحلام بطل العالم في الذهاب بعيدا في البطولة القارية.

وفي تحليلها للمباراة المثيرة التي جرت في بوخارست عاصمة رومانيا، انتقدت الصحيفة اختيارات المدرب ديدييه ديشامب للمباراة ووصفت الهزيمة بـ"الفشل الذريع وخيبة الأمل".

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وشددت أن الفريق بدا معتمدا على المهارات الفردية وليس العمل الجماعي.

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أما صحيفة لوباريزيان فعنونت في غلافها "الوهم".

وكتبت أن فرنسا لم تستحق أن تفوز على سويسرا التي اقتنصت فوزا تاريخيا عبرت به إلى ربع النهائي لمواجهة إسبانيا.

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وفي إيطاليا، كان عنوان صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت ساخرا نوعا ما.

فكتبت الصحيفة "وداعا وداعا مبابي"، في رسالة إلى نجم باريس سان جيرمان الذي أهدر ركلته الترجيحية لتفوز سويسرا.

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فرنسا يورو 2020
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