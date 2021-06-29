شاكا: كتبنا التاريخ.. الفرنسيون ظنوا المباراة انتهت بعد 3-1

أعرب جرانت شاكا قائد سويسرا عن سعادته الغامرة بإقصاء فرنسا من ثمن نهائي يورو 2020 بالفوز بركلات الترجيح يوم الإثنين.

وقال شاكا بعد المباراة:"كتبنا صفحة من التاريخ، كل سويسري عليه أن يشعر بالفخر. من الصعب وصف شعوري، كنت متفائلا جدا قبل المباراة".

وواصل لاعب أرسنال "حتى ركلة الجزاء (التي أهدرها الفريق) لعبنا مباراة رائعة، لكن تلقينا ضربة قوية بتسجيل فرنسا لهدفين".

وأتم "استطعنا العودة أمام فرنسا التي تضم أفضل 5 لاعبين في كل خط، اعتقدوا أنهم فازوا بعد الهدف الثالث".

حتى الدقيقة 81 كانت فرنسا متقدمة بنتيجة 3-1، لكن استقبلت مرتين لتجبرها سويسرا على خوض الوقت الإضافي.

وبعدما استمر التعادل لجأ الفريقان لركلات الترجيح التي منحت سويسرا العبور للدور ربع النهائي.

وودعت فرنسا بطلة العالم من الدور ثمن النهائي بعدما أهدر نجمها كيليان مبابي ركلته الترجيحية.