مؤتمر ديشامب: عانينا.. سقطنا في 10 دقائق للأسف

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 10:46

كتب : FilGoal

ديشامب

اعترف ديدييه ديشامب مدرب فرنسا أن فريقه عانى في يورو 2020 التي ودعها من الدور ثمن النهائي بالخسارة بركلات الترجيح أمام سويسرا يوم الإثنين.

وقال ديشامب بعد المباراة:"لو هناك شيء نادم عليه، فهو آخر 10 دقائق من المباراة. كان علينا أن نؤديها بشكل أفضل. ركلات الترجيح تبقى ركلات الترجيح. الأمر مؤلم لكن لابد أن نتقبله. هذه كرة القدم".

وواصل "الحزن كبير، لم نفعل كل شيء بشكل صحيح. لو خرجنا اليوم فلأننا نستحق ذلك. كانت بطولة يورو صعبة".

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وأتم "اللاعبون معي، الأمر مؤلم حتى لو كان في كرة القدم. أردنا الذهاب بعيدا لكن لسوء الحظ توقفت رحلتنا هنا".

حتى الدقيقة 81 كانت فرنسا متقدمة بنتيجة 3-1، لكن استقبلت مرتين لتجبرها سويسرا على خوض الوقت الإضافي.

وبعدما استمر التعادل لجأ الفريقان لركلات الترجيح التي منحت سويسرا العبور للدور ربع النهائي.

وودعت فرنسا بطلة العالم من الدور ثمن النهائي بعدما أهدر نجمها كيليان مبابي ركلته الترجيحية.

فرنسا يورو 2020
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