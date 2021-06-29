منافس مصر - قائمة أستراليا الأولمبي.. أرنولد يضم 18 لاعبا لـ "مجموعة الأحلام"

أعلن جراهام أرنولد قائمة منتخب أستراليا الأولمبي استعدادا لخوض نهائيات مسابقة كرة القدم لأولمبياد طوكيو 2020.

ويقع منتخب أستراليا ثالث آسيا في المجموعة الثالثة رفقة مصر بطل إفريقيا، وإسبانيا بطل أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية.

ويعود منتخب أستراليا للمشاركة في الأولمبياد بعد غياب منذ نسخة بكين 2008.

قال أرنولد عبر موقع الاتحاد الأسترالي الرسمي: "إنها لحظة خاصة ووقت خاص، أنا متحمس حقا للوصول إلى اليابان، ولا يمكنني الانتظار".

وأضاف "اللاعبون الذين تم اختيارهم متحمسون، جميعهم ممتنون للفرصة والفرصة.

وأتم "قد يرغب الناس في النظر إليها على أنها (مجموعة الموت) لكنها بالنسبة لي (مجموعة الأحلام). هذا ما تحلم به وتريد أن تلعب هذه الأنواع من الفرق: الأرجنتين، إسبانيا، مصر، واختبار نفسك ضد الأفضل في العالم".

وضمت القائمة لاعبان فوق السن (23 عاما)، هما: ميتشيل ديوك مهاجم ويسترن سيدني واندررز ولاعب التعاون السعودي السابق البالغ 30 عاما، ورون تونجيك مدافع سنترال كوست مارينرز.

ويتواجد كاليب واتس لاعب وسط ساوثامبتون الإنجليزي والذي يشغل مركز لاعب الوسط وظهر لأول مرة في الموسم المنقضي بـ 3 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي.

في حين يظهر نيكولاس داجوستينو صاحب هدف الفوز بالمركز الثالث في البطولة الآسيوية والتي قادت أستراليا للأولمبياد إذ يعد لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع بيرث جلوري الأسترالي.

وجاءت قائمة أستراليا الأولمبي كالآتي:

حراسة المرمى: توم جلوفر (ملبورن سيتي) – أشلي ماينارد بيرور (تشارلتون أثليتك الإنجليزي).

الدفاع: ناثاينال أتكنسيون (ملبورن سيتي) – توماس دينج (أوروا ريد دايموندز الياباني) – جويل كينج (سيدني أف سي) – كيي روليس (سنترال كوست مارينرز) – هاري سوتار (ستوك سيتي الإنجليزي) – رون تونجيك (سنترال كوست مارينرز).

الوسط: كانو باكوس (ويسترن سيدني واندررز) – دينيس جينيرو (ماكرثر أف سي) – رييلي ماكرجي (برمنجهام سيتي الإنجليزي) – كونور ماتكليف (ملبورن سيتي) – ديلان بيرياس (ويسترن يونايتد) – كاليب واتس (ساوثامبتون).

الهجوم: دانييل أرزاني (آرهوس جمناستيك الدنماركي) – نيكولاس داجوستينو (بدون ناد) – ميتيشل ديوك (ويسترن سيديني واندررز) – رينو بيسكوبو (ويلنجتون فينيكس).

ويلتقي منتخب أستراليا في الجولة الأولى يوم 22 يوليو مع الأرجنتين، ثم بعد 3 أيام ضد إسبانيا.

وتُختتم المواجهات بلقاء مصر في الجولة الأخيرة يوم 28 يوليو المقبل.