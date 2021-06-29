تريزيجيه: معاملة فايلر معي كانت سيئة.. وقصة الصورة مع أبناء روبينيو

كشف محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا، ونجم الأهلي السابق، عن صدام حدث بينه وبين مدرب الأحمر السابق، السويسري ريني فايلر، في أندرلخت البلجيكي.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا الأهلي

وقال تريزيجيه عبر قناة النادي الأهلي: "وأنا في الأهلي تلقيت عروضا من نيس الفرنسي وسيلتك الاسكتلندي ونوتينجام فوريست الإنجليزي، لكن الأهلي لم يقبل تلك العروض إلى أن أتى عرض أندرلخت ووافق النادي عليه".

وأردف "في أول 3 سنين في الاحتراف كنت أحصل على راتب قليل جدا حوالي 100 ألف يورو في الموسم، وكان لدي مصاريف بيت وحياة وعائلة وسيارة ولكن صبرت إلى أن حققت حلمي ووصلت للدوري الإنجليزي".

وكشف "فايلر كان يدرب أندرلخت في ثاني موسم لي هناك. معاملته معي كانت سيئة جدا وحدث صدام بيننا وكان سببا في رحيلي".

وأكمل "وأنا في تركيا كنا نلعب ضد الفريق الذي يضم روبينيو نجم البرازيل وجدته نزل للملعب ومعه أبنائه وقال لي إنهم يحبونني ويريدون التقاط صورة معي".

وشرح "بعد كأس العالم 2018 ذهبت إلى إيطاليا كي أوقع لإنتر ميلان لكنهم أخبروني أنني سألعب عاما على سبيل الإعارة في بارما بسبب قانون اللاعبين المحترفين (من خارج الاتحاد الأوروبي) وأعود بعد موسم، لكنني رفضت".

واستدرك "بعد رونالدو وميسي، صلاح بالنسبة لي ثالث أفضل لاعب في العالم. هو أسطورة كبيرة وكلنا نتعلم منه وفتح الباب لكل اللاعبين المصريين أن تحترف وتحقق طموحها".

وأكمل "عندما تعرضت للإصابة اتصل بي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقال لي إن علي زيارة النادي عندما أعود إلى مصر".

وأتم "الهجوم على موسيماني في إحدى الفترات غير منطقي، فهو فاز بكل البطولات الذي شارك بها وقاد الأهلي لنهائي إفريقيا وبإذن الله الفريق سيتوج باللقب".