مبابي: آسف.. فشلت في مساعدة فرنسا

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 10:22

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا وسويسرا - يورو 2020

اعتذر كيليان مبابي نجم فرنسا على إهداره ركلة ترجيح بخرت أحلام فريقه في يورو 2020 ليودع من الدور ثمن النهائي أمام سويسرا.

وقال لاعب باريس سان جيرمان عبر حسابه في تويتر:"الحزن كبير بعد الإقصاء، لم نحقق هدفنا".

وأضاف "أعتذر على ركلة الجزاء، أردت مساعدة الفريق لكن فشلت".

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وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من اللقاء المثير يوم الإثنين بالتعادل بنتيجة 3-3 قبل أن يكون مبابي اللاعب الوحيد الذي أهدر في ركلات الترجيح وفازت سويسرا.

وبذلك ودع بطل العالم يورو 2020 مبكرا وضربت سويسرا موعدا مع إسبانيا.

وفشلت فرنسا في بلوغ ربع نهائي اليورو لأول مرة منذ 2008.

وتوجت فرنسا باليورو في 1984 و2000.

فرنسا مبابي يورو 2020
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