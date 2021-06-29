مبابي: آسف.. فشلت في مساعدة فرنسا

اعتذر كيليان مبابي نجم فرنسا على إهداره ركلة ترجيح بخرت أحلام فريقه في يورو 2020 ليودع من الدور ثمن النهائي أمام سويسرا.

وقال لاعب باريس سان جيرمان عبر حسابه في تويتر:"الحزن كبير بعد الإقصاء، لم نحقق هدفنا".

وأضاف "أعتذر على ركلة الجزاء، أردت مساعدة الفريق لكن فشلت".

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من اللقاء المثير يوم الإثنين بالتعادل بنتيجة 3-3 قبل أن يكون مبابي اللاعب الوحيد الذي أهدر في ركلات الترجيح وفازت سويسرا.

وبذلك ودع بطل العالم يورو 2020 مبكرا وضربت سويسرا موعدا مع إسبانيا.

وفشلت فرنسا في بلوغ ربع نهائي اليورو لأول مرة منذ 2008.

وتوجت فرنسا باليورو في 1984 و2000.