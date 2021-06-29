مواجهات قوية.. تعرف على مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا.. وطريق البطولة

بعد انتهاء دور المجموعات، نحن على موعد البداية الحقيقية لـ كوبا أمريكا 2021 في ربع النهائي.

سيحظى متابعو كوبا أمريكا بمباريات قوية في ربع نهائي كوبا أمريكا 2021، والمقامة في البرازيل خلال الفترة من 13 يونيو وحتى 10 يوليو المقبل.

وستكون مباريات ربع النهائي كالتالي:

-بيرو VS باراجواي – 2 يوليو.. الساعة 11 مساء.

-البرازيل VS تشيلي – 3 يوليو.. الساعة 2 فجرا.

-أوروجواي VS كولومبيا – 3 يوليو.. الساعة 11 مساء.

-الأرجنتين VS الإكوادور – 4 يوليو.. الساعة 2 فجرا.

وسيلتقي الفائز من مباراة البرازيل وتشيلي، مع الفائز بين بيرو وباراجواي في نصف النهائي فجر يوم 6 يوليو.

وعلى الجهة الأخرى، سيلعب الفائز بين الأرجنتين والإكوادور، مع الفائز بين أوروجواي وكولومبيا في نصف النهائي الآخر فجر يوم 7 يوليو.