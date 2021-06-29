تريزيجيه: بعد الأهلي لا يوجد كرة قدم.. وسأعود لأحقق الإنجازات مع القلعة الحمراء

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 00:47

كتب : FilGoal

تريزيجيه

يرى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي أن اللعب في النادي الأهلي لا يقارن بأي ناد آخر.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

الأهلي

وقال تريزيجيه خلال استضافته بقناة الأهلي: "كنت أسافر يوميا من كفر الشيخ إلى القاهرة لمدة 4 سنوات لأحضر التدريبات في الأهلي".

وأضاف "بعد الأهلي لا يوجد كرة قدم، وما وصلت له الآن بسبب الأهلي الذي تربيت فيه وتعلمت أنه لا يوجد شيء اسمه خسارة وأنني يجب أن يكون لدي طموح كبير لتحقيق أحلامي".

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وواصل "عندما سافرت إلى تركيا للاحتراف كان البعض يسخر مني ويقول لي إنني ذاهب إلى هناك لأكل الشاورما، لكني لم أستمع لهذه الانتقادات وبعدها حققت حلمي وانتقلت إلى الدوري الإنجليزي".

وكشف "كنت قريبا من الانضمام لأحد الفرق الكبيرة في إنجلترا ولكن الأمر لم يكتمل".

لاعب الأهلي الأسبق أشار "لن أعود إلى الأهلي إلا وأنا قادر على اللعب حتى أحقق الإنجازات والبطولات مع الفريق، ولن تكون عودتي مجرد تكريم فقط".

وأفصح "عندما حصل الأهلي على المركز الثالث في مونديال الأندية أخبرت زملائي في أستون فيلا أنني كنت ألعب لهذا الفريق الكبير".

وشرح "هدفي كان الانتقال لفريق أشارك معه باستمرار وليس ناد كبير في أوروبا لا أشارك معه".

وأتم تصريحاته "أبو تريكة يتواصل معي دائما ويطمئن على إصابتي ويدعمني باستمرار، وعندما اعتزل طلب مني الحصول على رقم 22 الخاص به لكني رفضت لأنها مسؤولية كبيرة وهذا سيضع الضغط علي والجماهير ستقارن بيني وبينه".

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