الزمالك: هدفنا القادم التجديد لـ بنشرقي.. ونرحب بالتفاوض مع ساسي إذا أراد

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 00:42

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي يحتفل بهدفه مع الزمالك ضد الإسماعيلي

أعرب محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن هدف التجديد لأشرف بنشرقي والترحيب بالتفاوض مع فرجاني ساسي إذا أراد.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال الأتربي عبر قناة أون تايم سبورتس2: "نادي الزمالك رمز ومن يدعم ذلك الرمز مشجعيه ومحبيه وهذا لا ينقص من النادي أي شيء لكن يدعم في مختلف الأنشطة".

وتابع "هذه ليست بدعة، مارادونا عندما ذهب إلى نابولي من دعم الصفقة كانت الجماهير".

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وأوضح الأتربي "تم فتح الحساب منذ الخميس قبل الماضي، المبالغ تتراوح ونشكر الجميع سواء من يدفع جنيه أو 100 أو غير مقتنع بالفكرة".

وكشف نائب الزمالك "تجاوزنا 6 ملايين جنيه والحمد لله على تفاعل الجماهير، وليس ذلك فقط ما سنعتمد عليه".

وبالحديث عن التجديدات المقبلة قال: "خطوتنا المقبلة ستكون مع أشرف بنشرقي ونتمنى التجديد له، هو لاعب مهم ونسعى لتجديد من تنتهي عقودهم الموسم المقبل".

وبالحديث عن ساسي كشف "وصلنا يوم 23 مايو وكان هناك إنذار من المحامي الخاص به ودفعنا مستحقاته بعد خصم الغرامة الموقعة عليه".

وتابع "كنا نريده أن يكمل الموسم، هناك اختلاف في الرأي هو يقول أن عقده انتهى ونحن نقول أن العقد بنهاية الموسم".

وشدد الأتربي "نرحب بعودة فرجاني ساسي والتفاوض معه إذا أراد ذلك، لن نختلف على قيمة وقامة ساسي كلاعب قدّم الكثير للزمالك خلال ثلاث سنوات وهو أيضا بالتأكيد يتشرف بارتداء قميص الفريق".

واختتم تصريحاته عن الصفقات قائلا "هناك لجنة خاصة بالأمر ومدير فني يقدم طلباته وبعد ذلك يتم عرض الأمر علينا لكن اطمئن جمهور الزمالك".

الزمالك فرجاني ساسي أشرف بنشرقي
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