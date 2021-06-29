فاران بعد الهزيمة من سويسرا: ركلات الترجيح مثل الياناصيب

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 00:29

كتب : عبد الرحمن فوزي

رافائيل فاران - البرتغال وفرنسا - يورو 2020

أكد رافائيل فاران لاعب منتخب فرنسا أن الهزيمة أمام سويسرا من الصعب تقبلها.

وفاز منتخب سويسرا على فرنسا في دور 16 يورو 2020 بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهت المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وقال فاران في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" بعد المباراة: "تلقينا هدفا في البداية وردة فعلنا كانت جيدة".

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واستمر "لكن تركنا لهم المساحات حينما كنا متقدمين بثلاثة أهداف، ثم عادوا للمباراة، لم نتصرف جيدا في أوقات القوة وأوقات الضعف".

وتمكن منتخب سويسرا من التعادل في الأوقات الأخيرة على الرغم من تأخره بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتابع "من الصعب أن نستقبل الدروس الآن من هذه الخسارة، ليس لدي الذهن لتحليل الأسباب".

وأضاف "تحدثنا خلال فترة الاستراحة وكنا خائبي الأمل بسبب ما قدمناه في الشوط الأول، ولكن العودة كانت إيجابية وكانت هي النقطة الإيجابية في الشوط الثاني، ولم نكن نريد أن نقدم ما قدمناه في الشوط الأول".

وأوضح "حدثت الكثير من الأشياء الجميلة في الشوط الثاني، ولكن ذلك لم يكن كافيا".

وأتم "لعبة كرة القدم مثل اليانصيب، حينما تصل المباراة إلى ركلات الترجيح، وهم فازوا باليانصيب".

ويلتقي منتخب سويسرا مع إسبانيا في دور ربع النهائي، والتي ستقام على ملعب جازبروم أرينا في روسيا يوم الجمعة 2 يوليو.

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