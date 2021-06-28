وداعا بونابرت

ظل يتقدم للأمام للسيطرة على المزيد من الأراضي وفي النهاية هُزم نابليون بونابرت في روسيا في معركة بورودينو وهُزم أحفاده اليوم قبل الذهاب إلى روسيا.

منتخب سويسرا يحقق كبرى مفاجآت يورو 2020 ويقصي منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم ووصيف النسخة الماضية من البطولة الأوروبية من دور الـ16.

وفاز منتخب سويسرا على فرنسا يوم الإثنين في ملعب آرينا ناسيونالا في رومانيا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وبذلك يلتقي منتخب سويسرا مع منافسه إسبانيا في الثاني من شهر يوليو المقبل في ربع النهائي في ملعب كريستوفسكي في سانت بطرسبرج في روسيا.

افتتح منتخب سويسرا أهداف المباراة في الدقيقة 16 عن طريق هاريس سيفيروفيتش.

وتصدى هوجو لوريس لركلة جزاء لمنتخب سويسرا سددها ريكادرو رودريجيز في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 57 أدرك بنزيمة التعادل قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 59 بتسديدتين من داخل منطقة الجزاء.

وسجل بول بوجبا الهدف الثالث بتسديدة مقوسة رائعة بيمناه من خارج منطقة الجزاء.

وقلص سيفيروفيتش النتيجة بهدف ثاني لمنتخب سويسرا برأسية في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع أدرك ماريو جافرانوفيتش التعادل لمنتخب سويسرا بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء.

واعتمد منتخب فرنسا على القوة الضاربة في الهجوم بتواجد أنطوان جريزمان وكيليان مبابي وكريم بنزيمة.

فيما اعتمد منتخب سويسرا على شيردان شاكيري وبريل إمبولو وهاريس سيفيروفيتش في الهجوم.

تشكيل فرنسا x سويسرا 📝بافار أساسي في تشكيل فرنسا، وبنزيمة وكيليان وجريزمان يقودون الهجوم.🇫🇷 📝شاكيري يحمل لواء سويسرا، وسيفروفيتش وإيمبولو يقودان الهجوم.🇨🇭#يورو2020 pic.twitter.com/bQe1wj5stN — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 28, 2021

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بشكل هادئ وأرسل جريزمان عرضية من ركلة ركنية قابلها رافائيل فاران برأسية مرت أعلى المرمى السويسري.

وفي الدقيقة 15 استغل هاريس سيفيروفيتش عرضية ستيفن زوبير وحولها برأسية قوية في الشباك ليعلن عن التقدم لسويسرا.

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سويسرا تفتتح التسجيل!!!!!



هاريس سيفيروفيتش يرتقي لكرة عرضية داخل المنطقة الفرنسية ويودعها شباك الحارس هوغو لوريس! #يورو2020 | #فرنسا_سويسرا pic.twitter.com/pUVQBUrbq1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2021

وأطلق أدريان رابيو تسديدة يسارية قوية مرت بجوار مرمى سويسرا بقليل.

وسدد بريل إمبولو الكرة برأسية ذهبت لخارج الملعب.

ولم يشهد الشوط الأول خطورة كبرى من منتخب فرنسا وسط أداء قوي من لاعبي سويسرا.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى منتخب فرنسا تبديلا بمشاركة كينجلسي كومان بدلا من كليمنت لينجليت.

وتوغل بريل إمبولو داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية زاحفة ولكن سيفيروفيتش فشل في تسديد الكرة ليودعها الشباك بسهولة وتدخل فاران وشتت الكرة سريعا.

وحصل منتخب سويسرا على ركلة جزاء عقب لجوء الحكم لتقنية الفيديو ومشاهدة لقطة عرقلة ستيفن زوبير من قبل بنجامين بافارد.

ولكن تألق هوجو لوريس وتصدى لركلة الجزاء ليحافظ على آمال فرنسا في العودة.

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الحكم بعد العودة إلى الـVAR يحتسب ركلة جزاء لسويسرا ولوريس يتصدى ❌ ببراعة لها

المباراة تأخذ منحى مغاير و منتخب فرنسا يحرز هدف من ترويضة 😮 وتسديدة ولا أروع من بنزيمة#يورو2020 | #فرنسا_سويسرا pic.twitter.com/Z58GJfRrDZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2021

ومرر بوجبا بينية رائعة إلى بنزيمة لكن تسديدة الأخير المقوسة مرت بجوار مرمى سويسرا بقليل.

وفي الدقيقة 57 مرر مبابي بينية إلى بنزيمة الذي تسلمها ببراعة وسدد في الشباك ليدرك التعادل لمنتخب فرنسا.

وما هي إلا دقيقتين فقط وإلا استغل بنزيمة كرة مرتدة من يان سومر بعد تسديدة من جريزمان وحولها برأسه في الشباك ليعلن عن تقدم منتخب فرنسا.

وكاد مبابي يسجل هدفا رابعا لكن يان سومر خرج من مرماه وأمسك بالكرة سريعا.

وأجرى منتخب سويسرا تبديلين بمشاركة ماريو جافرانوفيتش وكيفين مبابو بدلا من شاكيري وسيلفان فيدمر.

وفي الدقيقة 75 أطلق بوجبا تسديدة رائعة مقوسة بيمناه سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثالث لفرنسا.

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قذيفة بعيدة المدى 🚀 من بول بوغبا تنفجر في مرمى سويسرا!هدف أكثر من رائع للنجم الفرنسي!



هل سيكون أجمل أهداف البطولة ؟ #يورو2020 | #فرنسا_سويسرا pic.twitter.com/9BNGuKwOb6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2021

ومرة أخرى مثل لقاء إسبانيا وكرواتيا تماما بدا أن الأمر حُسم ولكن ما حدث تاليا كان مثيرا جدا.

وأجرى منتخب سويسرا تبديلين في الدقيقة 79 بمشاركة كريستيان فاسنشت وروبن فارجاس بدلا من ستيفن زوبير وبريل إمبولو.

وعقب دقيقتين فقط سجل سيفيروفيتش هدفا ثانيا لسويسرا برأسية جديدة بعد عرضية من كيفين مبابو.

وفي الدقيقة 86 سجل ماريو جافرانوفيتش هدفا لسويسرا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وشارك أدمير محمدي بدلا من ريكادرو رودريجيز.

وفي منتخب فرنسا شارك موسى سيسوكو بدلا من أنطوان جريزمان.

ضغط منتخب سويسرا بقوة وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع أطلق ماريو جافرانوفيتش تسديدة زاحفة سكنت الشباك لتعلن عن التعادل لسويسرا.

وكاد منتخب سويسرا يسجل هدفا قاتلا ولكن أدمير محمدي فشل في السيطرة على الكرة ليخرج لوريس من مرماه ويمسك بها سريعا.

وردت الكرة بهجمة سريعة لفرنسا ولكن تسديدة كومان ارتطمت في العارضة لتضيع فرصة قتل المباراة والانتصار.

الأشواط الإضافية

في الدقيقة 94 تألق يان سومر أمام تسديدة من بنجامين بافارد من داخل منطقة الجزاء وحولها لركلة ركنية.

وشارك أوليفييه جيرو بدلا من بنزيمة في الدقيقة 94.

وأجرى منتخب سويسرا تبديله السادس بمشاركة فابيان شاير بدلا من سيفيروفيتش.

واخترق كيفين مبابو منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن دفاع فرنسا شتت الكرة.

ورد منتخب فرنسا بهجمة سريعة أنهاه كومان بتسديدة مرت بجوار المرمى بقليل.

وسدد مبابي كرة زاحفة مرت بجوار المرمى السويسري بقليل.

وكاد مبابي يسجل هدفا لكنه سدد الكرة بطريقة غريبة بيسراه إلى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف محقق على فرنسا.

وفي الدقيقة 111 شارك ماركوس تورام بدلا من كومان الذي تعرض للإصابة.

وأرسل بافارد عرضية من الناحية اليمنى شتتها دفاع منتخب سويسرا بسهولة.

وسدد جيرو كرة قوية برأسه لكن يان سومر تألق وتصدى للتسديدة.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منتخب واللجوء لركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح سجل منتخب سويسرا كل ركلاته الخامسة بنجاح فيما أهدر مبابي ركلته وتصدى لها يان سومر لرسل منتخب بلاده إلى ربع النهائي.

🇨🇭🇫🇷 سويسرا تحقق المفاجأة وتقصي فرنسا من ثمن نهائي أمم أوروبا ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#يورو2020 | #فرنسا_سويسرا — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2021