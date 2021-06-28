كرة يد - مصر تهزم كرواتيا وديا في بداية الاستعداد لـ أولمبياد طوكيو

افتتح منتخب مصر مشوار استعداداته لأولمبياد طوكيو 2020 بالفوز على كرواتيا وديا.

ويلعب منتخب رجال اليد مباراتين وديا أمام كرواتيا وإسبانيا ضمن الاستعداد لأولمبياد طوكيو في إسبانيا.

وفاز الفراعنة على كرواتيا بنتيجة 31-28 في أولى المباريات الودية وكان الشوط الأول قد انتهى بفوز مصر 17-11.

ويلعب منتخب مصر مباراته الثانية غدا الثلاثاء أمام إسبانيا في الثامنة مساء.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من الأولمبياد والتي تضم منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

وتستضيف مدينة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب معسكرين آخرين في فرنسا وألمانيا يختار بعدهما المدير الفني القائمة النهائية التي ستشارك في الأولمبياد، والتي ستضم 14 لاعبا إضافة إلى لاعب احتياطي سيسافر مع البعثة، وسيبقى خمسة لاعبين في مصر جاهزين للسفر في حال حدود أي أمر طارئ.