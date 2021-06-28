مودريتش: لم يكن لدينا القوة للعودة مرة أخرى

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 23:32

كتب : عبد الرحمن فوزي

لوكا مودريتش - كرواتيا واسكتلندا - يورو 2020

أبدى لوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا ندمه على الخسارة التي تعرض لها أمام إسبانيا.

وخسر منتخب كرواتيا أمام إسبانيا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في ثمن نهائي يورو 2020 بعد أن امتدت المباراة للأوقات الإضافية.

وقال مودريتش في تصريحات عقب المباراة: "حالفنا الحظ في هدفنا الأول بعد ذلك كانوا أفضل على الأقل في أول 60 دقيقة".

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واستمر "بقينا محبوسين في نصف ملعبنا وتركناهم يلعبوا ويستحوذوا، عندما نهاجم أكثر نلعب أفضل ونصنع المزيد من الفرص، ومن ذبك تمكننا من التعادل، عندما أظهرنا الجودة والشخصية".

وكان منتخب كرواتيا قد حول تأخره بثلاثة أهداف مقابل هدف إلى تعادل قاتل ليتم اللجوء لشوطين إضافيين.

واختتم تصريحاته "في بداية الشوط الإضافي كان يمكن أن تكون النتيجة بشكل آخر، لكننا فشلنا في التسجيل وثم تعقدت المباراة مرة أخرى ولم يكن لدينا القوة للعودة مرة أخرى".

فوز إسبانيا أهلها لدور ربع النهائي، لمواجهة الفائز من مباراة فرنسا وسويسرا، وستقام المباراة على ملعب جازبروم أرينا في روسيا.

لوكا مودريتش كرواتيا إسبانيا يورو 2020
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