ضربة جزاء سافيولا تعادل صاروخ فوزي.. إنبي والمقاولون يعطلان بعضهما البعض

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 23:18

كتب : FilGoal

هدف محمود قاعود مع إنبي أمام مصر المقاصة

عطل إنبي والمقاولون بعضهما البعض، بتعادلهما 1-1 على استاد بتروسبورت في الجولة 27 من الدوري المصري.

الفريقان دخلا المباراة بأهداف مختلفة، إنبي للاقتراب أكثر من أهل القمة في المربع الذهبي، والمقاولون لالتقاط الأنفاس وأخذ استراحة من توتر الدخول في دوامة الهبوط.

وفي الدقيقة 26، اقترب إنبي من هدفه بهدف رائع سجله علي فوزي الذي قابل عرضية مصطفى شلبي بصاروخ أرض جو سكن شباك المقاولون معلنا تقدم البتروليين.

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ولكن 78، ارتدت رأسية عمر فتحي "سافيولا" من يد إبراهيم يحيى مدافع إنبي، ليحتسب الحكم ركلة جزاء حولها سافيولا بنفسه في مرمى إنبي، معلنا التعادل.

وحصد إنبي نقطته الـ 37 في المركز السادس على بعد 3 نقاط من سموحة الرابع.

أما المقاولون فيظل في المركز 14 بـ 29 نقطة، على بعد 5 نقاط من أسوان صاحب المركز الـ 15، و7 نقاط من محتل أول مراكز الهبوط، وادي دجلة.

إنبي المقاولون في الدوري
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