لبيب: فريق السلة أثبت استمرار مدرسة الزمالك.. وموقف أوجستي ووالتر هودج

أعرب حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عن سعادته بتحقيق فريق السلة لقب دوري السوبر.

وحسم رجال سلة الزمالك المباراة الفاصلة بنتيجة 84-80 بعد اللجوء لشوط إضافي.

وقال لبيب عبر قناة أون تايم سبورتس 3: "لم أستطع مشاهدة نصف مباراة السلة بسبب الأعصاب المشدودة، أعتقد أن مواجهة الزمالك والاتحاد من أمتع مباريات".

وتابع لبيب "الفريقان على أعلى مستوى من الفنيات، الحمد لله على توفيق فريقنا وكانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية".

وشدد رئيس الزمالك "أوجستي مدير فني على أعلى مستوى وقدّم أداء رائع، فريق الزمالك دائما مدرسة وأثبتوا ذلك اليوم".

وبالحديث عن موقف أوجستي بوش والمحترف والتر هودج من الاستمرار"بالنسبة لنا كمسؤولين في النادي نعلم نقاط القوة والضعف وهدفنا الحفاظ على نقاط القوة ودعم نقاط الضعف".

وأضاف "اطمئن جماهير الزمالك سنعمل المستحيل من أجل إسعادكم وتحقيق رغباتكم، لن أقول أكثر من ذلك حاليا في هذا الشأن".

واختتم تصريحاته "كنت أتابع مباراة القدم في نفس التوقيت، فخور بهم وتحقيق الفوز أتمنى استمرارهم على نفس المنوال لتحقيق لقب الدوري".