سلة - أنس أسامة لـ في الجول: اللقب يكون رائعا عندما يأتي بصعوبة.. راهنت على الشوط الخامس

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 22:58

كتب : إبراهيم رمضان

أنس أسامة - إسماعيل أحمد - الزمالك ضد الاتحاد في كرة السلة

أعرب أنس أسامة نجم فريق الزمالك لكرة السلة عن سعادته بتحقيق لقب دوري السوبر أمام الاتحاد في اللقاء الفاصل.

وتغلب الزمالك على الاتحاد بنتيجة 84-80 في المباراة الفاصلة بعد اللجوء لشوط إضافي.

وقال أنس أسامة في تصريحات لـ FilGoal.com: "البطولة تكون رائعة عندما تأتي بصعوبة ويكون لها معنى كبير جدا".

أخبار متعلقة
كرة سلة - نهاية ماراثونية.. الزمالك يستعيد الدوري بعد سلسلة مثيرة مع الاتحاد السكندري كرة سلة - الاحتكام للقاء الخامس.. الاتحاد يهزم الزمالك ويعادل النتيجة كرة سلة – خطوة على الدوري.. الزمالك يهزم الاتحاد ويتقدم في النهائي انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة

وشدد أنس أسامة "هذا الموسم هو الأفضل في المواسم التي لعبتها في حياتي".

وأضاف "نجحنا في إهداء جمهور الزمالك العظيم بطولة غالية، هم أصحاب الفرحة ويستحقون كل شيء بعد الدعم والمساندة الدائمة، كانوا نصب أعيننا لإسعادهم".

وأوضح أسامة "فريق الاتحاد من أفضل الفرق في مصر ويعمل باحترافية، لكن نحن الأحق باللقب".

وتابع "لعبنا بحماس ورجولة وإخلاص في العمل بالإضافة لعمل فني على أعلى مستوى بقيادة أوجستي".

وعن اللجوء للشوط الخامس كشف "في المباراة السابقة قلت لو وصلنا لشوط خامس سنفوز لكن الأمر تأجل لليوم وحدث نفس السيناريو ونجحنا في تحقيق الفوز".

واختتم تصريحاته بالحديث عن دور أوجستي بوش المدير الفني للفريق "هو مدرب ذكي جدا جدا، واستخدم كل لاعب في المكان الذي سيفيد فيه الفريق، لم يحاول أن يشارك أي لاعب وهو غير مرتاح، استفدنا من الجميع في المكان الذي يستطيع التأدية فيه بشكل جيد".

كرة سلة الزمالك أنس أسامة دوري السوبر
نرشح لكم
أخر الأخبار
فاران بعد الهزيمة من سويسرا: ركلات الترجيح مثل الياناصيب دقيقة | أوروبا
وداعا بونابرت 35 دقيقة | يورو 2020
وضع حجر أساس استاد المصري الجديد 4 يونيو 55 دقيقة | مصر
مودريتش: لم يكن لدينا القوة للعودة مرة أخرى 58 دقيقة | يورو 2020
كرة يد - مصر تهزم كرواتيا وديا في بداية الاستعداد لـ أولمبياد طوكيو ساعة | رياضات أخرى
ضربة جزاء سافيولا تعادل صاروخ فوزي.. إنبي والمقاولون يعطلان بعضهما البعض ساعة | الدوري المصري
لبيب: فريق السلة أثبت استمرار مدرسة الزمالك.. وموقف أوجستي ووالتر هودج ساعة | مصر
كارتيرون: أتمنى التجديد لـ بنشرقي.. وفارق الـ20 نقطة يضع الضغط على الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 2 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض
قد ينال إعجابك