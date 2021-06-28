سلة - أنس أسامة لـ في الجول: اللقب يكون رائعا عندما يأتي بصعوبة.. راهنت على الشوط الخامس

أعرب أنس أسامة نجم فريق الزمالك لكرة السلة عن سعادته بتحقيق لقب دوري السوبر أمام الاتحاد في اللقاء الفاصل.

وتغلب الزمالك على الاتحاد بنتيجة 84-80 في المباراة الفاصلة بعد اللجوء لشوط إضافي.

وقال أنس أسامة في تصريحات لـ FilGoal.com: "البطولة تكون رائعة عندما تأتي بصعوبة ويكون لها معنى كبير جدا".

وشدد أنس أسامة "هذا الموسم هو الأفضل في المواسم التي لعبتها في حياتي".

وأضاف "نجحنا في إهداء جمهور الزمالك العظيم بطولة غالية، هم أصحاب الفرحة ويستحقون كل شيء بعد الدعم والمساندة الدائمة، كانوا نصب أعيننا لإسعادهم".

وأوضح أسامة "فريق الاتحاد من أفضل الفرق في مصر ويعمل باحترافية، لكن نحن الأحق باللقب".

وتابع "لعبنا بحماس ورجولة وإخلاص في العمل بالإضافة لعمل فني على أعلى مستوى بقيادة أوجستي".

وعن اللجوء للشوط الخامس كشف "في المباراة السابقة قلت لو وصلنا لشوط خامس سنفوز لكن الأمر تأجل لليوم وحدث نفس السيناريو ونجحنا في تحقيق الفوز".

واختتم تصريحاته بالحديث عن دور أوجستي بوش المدير الفني للفريق "هو مدرب ذكي جدا جدا، واستخدم كل لاعب في المكان الذي سيفيد فيه الفريق، لم يحاول أن يشارك أي لاعب وهو غير مرتاح، استفدنا من الجميع في المكان الذي يستطيع التأدية فيه بشكل جيد".