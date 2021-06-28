عظيمة معلنا استقالته من مصر للمقاصة: ليست بسبب مباراة الزمالك

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 22:30

كتب : FilGoal

محمد عبد العظيم عظيمة

أعلن محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني لفريق مصر للمقاصة رحيله عن الفريق عقب مواجهة الزمالك.

وتغلب الزمالك على مصر للمقاصة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.

وقال عظيمة عبر قناة أون تايم سبورتس: "لعبنا مباراة جيدة جدا وكنا الأقرب للفوز وفقا للأرقام، أعتقد كان لنا ضربة جزاء أيضا".

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وشدد عظيمة "أبارك للزمالك على الفوز بنقاط المباراة وحظ أوفر لفريقنا في المباريات المقبلة".

وكشف عظيمة "أرحل عن فريق مصر للمقاصة عقب نهاية مواجهة الزمالك".

وأوضح "لم أتخذ القرار اليوم، لكن عقب مباراة المحلة، كنا نبحث عن استقرار مادي خلال أول ثلاثة أشهر ليحقق الفريق طموحاته".

وأضاف عظيمة "أشكر مجلس الإدارة بقيادة أحمد هويدي والرئيس السابق محمد عبد السلام وكل من عملت معه في النادي"

واختتم تصريحاته "بدون أي تفاصيل كانت الأزمة مالية، تشرفت بالعمل مع فريق كبير مثل مصر للمقاصة".

مصر للمقاصة عظيمة
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