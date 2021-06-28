وضع حجر أساس استاد المصري الجديد 4 يوليو

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 23:35

كتب : أيمن عيد

اللجنة الهندسية في استاد بورسعيد

أعلن محمد حسين عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة عن وضع حجر أساس إنشاء استاد المصري يوم السبت 4 يوليو المقبل.

وسيتم وضع حجر الأساس بحضور كل من أشرف صحبي وزير الشباب والرياضة، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية.

وأشار حسين إلى أن حجر الأساس سيوضع في الموقع الحالي لاستاد المصري الذي سيتم هدمه وبنائه من جديد وفق أحدث نماذج التطوير والمعايير الدولية.

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كان استاد المصري من الملاعب المرشحة لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2019، ولكن اللجنة الهندسية المعاينة للملعب أكدت على عدم صلاحية المدرجات لاستضافة الجماهير لكونها آيلة للسقوط.

ويلعب المصري حاليا جميع مبارياته في مدينة الإسكندرية إما على استاد الإسكندرية أو برج العرب لأسباب أمنية.

ويحتل المصري حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة بعد خضوه لـ 27 مباراة.

المصري البورسعيدي استاد المصري بورسعيد
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