أسامة نبيه: هدف زيزو تسبب في تراجعنا ضد مصر للمقاصة.. الفوز هو الأهم

قال أسامة نبيه المدرب العام للزمالك إن الهدف المبكر الذي سجله فريقه ضد مصر للمقاصة تسببت في تراجع الأداء خلال اللقاء.

وفاز الزمالك اليوم الإثنين على مصر للمقاصة بهدف دون رد سجله أحمد سيد "زيزو" من ركلة جزاء في الجولة 27 من الدوري.

وتحدث أسامة نبيه لموقع الزمالك الرسمي قائلا: "اللقاء كان صعبا بسبب خوض مصر للمقاصة المباراة بأسلوب مختلف عن لقاء كأس مصر بيننا".

وأكمل "وضع منافسنا في جدول ترتيب الدوري جعله يخوض المباراة بضغوط أقل ولاحتا لنا أكثر من فرصة لكننا لم نحسن استغلالها".

وأضاف "الهدف المبكر تسبب في تراجعنا بعض الشيء".

وأردف نبيه "هدفنا هو حصد النقاط الثلاثة في كل مباراة نخوضها ونعم لم نكن في أفضل مستوياتنا اليوم لكن الأهم هو الفوز".

وعن غياب إمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" عن لقاء غزل المحلة للإيقاف قال: "نتملك البدائل".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ61 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.