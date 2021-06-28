كرة سلة - نهاية ماراثونية.. الزمالك يستعيد الدوري بعد سلسلة مثيرة مع الاتحاد السكندري

نجح رجال الزمالك لكرة السلة استعادة لقب الدوري من الاتحاد السكندري بعد سلسلة ماراثونية في نهائي دوري السوبر.

وحسم الزمالك المباراة الخامسة بنتيجة 84-80 بعد اللجوء لشوط إضافي ليحقق اللقب في النهاية بنتيجة 3-2 في مجموع المباريات.

كان الاتحاد السكندري قد فاز بالمباراة الأولى قبل أن يحقق الزمالك فوزين متتاليين ثم يعادل الاتحاد النتيجة مجددا ويتم اللجوء للمباراة الحاسمة التي فاز بها الزمالك.

بدأت الفترة الأولى من المباراة بتفوق للزمالك بـ 8-2 في أول دقيقتين ونصف قبل أن يعود الاتحاد ويتقدم 15-14 لأول مرة ويحسم الفريق السكندري الفترة الأولى بنتيجة 29-25.

وشهدت الفترة الثانية صحوة بيضاء في النصف الثاني منها ليعوض الزمالك تأخره ويتقدم 48-42 مع نهاية الشوط الأول.

وعلى العكس تماما الفترة الثالثة شهدت صحوة من الاتحاد السكندري وحسم الفريق الفترة الثالثة 67-62.

أما في الفترة الرابعة فعانى فريق الاتحاد أمام دفاعات الزمالك وفشل في تسجيل أي نقطة لأكثر من 5 دقائق.

ورغم تقدم الزمالك أغلب فترات الربع الرابع إلا أن الاتحاد قد عاد في الثواني الأخيرة وانتهت الفترة 73-73 لتستمر الإثارة ويتم اللجوء لشوط إضافي.

وفي الشوط الإضافي تقدم الزمالك في البداية 80-73 قبل أن يعود الاتحاد بـ 5 نقاط متتالية، وفي الثواني الأخيرة نجح الأبيض في حسم المباراة 84-80 وإعادة اللقب.

وكان الزمالك بطلا لدوري موسم 2019 قبل أن يحقق الاتحاد النسخة الماضية ويستعيد الأبيض اللقب هذا الموسم.

وحسم الزمالك هذا الموسم لقبي بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA ولقب دوري السوبر المصري.