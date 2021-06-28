نطحات في قلب الريمونتادا

كل شيء حدث في تلك المباراة وبلغت الإثارة قمتها وفي النهاية نطح الماتادور الريمونتادا وقتلها.

وفاز منتخب إسبانيا على كرواتيا اليوم الإثنين بخمسة أهداف لثلاثة في ملعب باركن في الدنمارك في دور الـ16 من يورو 2020 عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وبذلك ينتظر منتخب إسبانيا ملاقاة الفائز من فرنسا وسويسرا في ربع النهائي في سانت بطرسبرج في الثاني من شهر يوليو المقبل.

افتتح منتخب كرواتيا أهداف المباراة عن طريق بيدري لاعب إسبانيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20.

وكان الهدف تم احتسابه في البداية لأوناي سيمون لكن موقع اليورو الرسمي أعلن احتسابه لبيدري.

وأدرك بابلو سارابيا التعادل لإسبانيا في الدقيقة 38.

وأضاف سيزار أزبليكويتا الهدف الثاني للاروخا في الدقيقة 57.

وسجل فيران توريس الهدف الثالث لإسبانيا بهدف ثالث في الدقيقة 77.

وقلص منتخب كرواتيا النتيجة بهدف من ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 85.

وأدرك ماريو باسليتش التعادل القاتل لكرواتيا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي الأشواط الإضافية سجل ألفارو موراتا الهدف الرابع لإسبانيا في الدقيقة 100.

وأضاف ميكيل أويارزابال الهدف الخامس للاروخا في الدقيقة 103.

وأصبح منتخب إسبانيا أول فريق في تاريخ اليورو يسجل خمسة أهداف في مباراتين متتاليتين.

واعتمد لويس إنريكي مدرب إسبانيا على الثلاثي الهجومي ألفارو موراتا وبابلو سارابيا وفيران توريس.

فيما قاد لوكا مودريتش منتخب بلاده مع تواجد الثلاثي الهجومي برونو بيتكوفيتش وأنتي ريبيتش ونيكولا فلاسيتش.

🔴 تشكيل يورو 2020 - ريبيتش بدلا من بيريسيتش في كرواتيا.. وجايا وتوريس يقودان إسبانيا pic.twitter.com/nWIpdSpJTa — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 28, 2021

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بسيطرة من إسبانيا على أحداثها لكن دون خطورة حقيقية على مرمى كرواتيا.

في المقابل وضح جليا معاناة كرواتيا من غياب إيفان بيريسيتش في ظل إصابته بفيروس كورونا.

وانفرد كوكي بمرمى كرواتيا في الدقيقة 15 لكن تسديدته تألق أمامها الحارس دومينيك ليفاكوفيتش وحولها بقدمه لركلة ركنية.

وأرسل فيران توريس عرضية قابلها موراتا برأسية ارتدت من المدافع دوماجوج فيدا وطالب لاعبو إسبانيا بركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وفي الدقيقة 20 أعاد بيدري الكرة من منتصف الملعب لحارس مرماه أوناي سيمون الذي فشل في التعامل معها لتسكن مرماه وتعلن عن الهدف الأول لكرواتيا.

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أغرب أهداف بطولة يورو 2020.



كرة عائدة من وسط الملعب حاول حارس مرمى 🧤 إسبانيا أوناي سيمون السيطرة عليها إلا أن الكرة غالطته ودخلت المرمى بغرابة شديدة 😮 وسكنت الشباك في واحد من أغرب أهداف بطولة يورو 2020.#يورو2020 | #كرواتيا_اسبانيا pic.twitter.com/h20TzhAt13 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2021

ضغط منتخب كرواتيا بعد الهدف في ظل ترنح منتخب إسبانيا وأطلق نيكولا فلاسيتش تسديدة قوية ارتطمت في الشباك من الخارج.

وسدد كوفاسيتش كرة قوية ذهبت أعلى المرمى الإسباني.

وفي الدقيقة 38 استغل سارابيا كرة مشتتة بشكل غير جيد من حارس كرواتيا وارتباك داخل منطقة الجزاء إثر تسديدة جايا وسدد بقوة لتسكن الشباك ويعلن عن التعادل لإسبانيا.

وأجرى منتخب كرواتيا تبديله الأول بين شوطي المباراة بمشاركة أندري كراماريتش بدلا من برونو بيتكوفيتش.

وبدأ الشوط الثاني بشكل هادئ وسط سيطرة إسبانية على الكرة لكن دون خطورة.

ومن أول هجمة حقيقية أرسل فيران توريس عرضية من الناحية اليسرى قابلها أزبليكويتا برأسية متقنة في الشباك ليعلن عن تقدم إسبانيا بهدفين لهدف.

وانطلق بابلو سارابيا من الناحية اليسرى وأرسل عرضية لكن دفاع كرواتيا شتت الكرة سريعا.

وأجرى منتخب كرواتيا تبديلا ثانيا بمشاركة ميسلاف أورسيتش بدلا من أنتي ريبيتش.

ورد منتخب إسبانيا بتبديلين بمشاركة داني أولمو وباو توريس بدلا من بابلو سارابيا وإريك جارسيا.

وفي الدقيقة 74 شارك جوزيب بريكالو بدلا من يوسيب يورانوفيتش في ثالث تبديلات كرواتيا.

وعقب ثلاث دقائق أرسل باو توريس عرضية رائعة من خطأ لمنتخب إسبانيا في منتصف ملعبه إلى فيران توريس الذي تسلم الكرة بشكل مميز وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه ليعلن عن الهدف الثالث للاروخا.

وأجرى منتخب إسبانيا تبديلين بمشاركة جوردي ألبا وفابيان رويز بدلا من خوسيه جايا وكوكي.

وبدا أن المباراة انتهت إكلينيكيا وإسبانيا في الطريق إلى ربع النهائي.

ورد منتخب كرواتيا بتبديلين بمشاركة أنتي بوديمير وماريو باسليتش بدلا من ماتيو كوفاسيتش ونيكولا فلاسيتش.

لكن الدراما كانت قد بدأت بالفعل.

وأطلق مودريتش تسديدة قوية تصدى لها أوناي سيمون.

وفي الدقيقة 85 توغل مودريتش من الناحية اليمنى وراوغ ببراعة ومرر الكرة وسدد لاعب كرواتيا الكرة لكن دفاع إسبانيا شتتها من على خط المرمى.

واستغل ميسلاف أورسيتش الأمر وسدد الكرة مجددا ولكن دفاع إسبانيا شتتها ولكن الحكم التركي كونيت شاكير أعلن عبورها لخط المرمى ليحتسب الهدف الثاني لكرواتيا.

وأجرى منتخب إسبانيا تبديله الخامس بمشاركة ميكيل أويارزابال بدلا من فيران توريس.

واحتسب الحكم ست دقائق وقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة الثانية مرر ماركو باسليتش الكرة إلى ميسلاف أورسيتش في الناحية اليسرى وأرسل عرضية قابلها باسليتش نفسه برأسية قوية في الشباك ليعلن عن التعادل القاتل لمنتخب كرواتيا.

وما بدا مستحيلا تحقق ليضطر كلا المنتخبين للجوء لأشواط إضافية.

























































































الأشوط الإضافية

وفي الدقيقة 93 سدد ميسلاف أورسيتش كرة قوية مرت أعلى مرمى إسبانيا بقليل.

وعقب ثلاث دقائق سدد أندري كراماريتش كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أوناي سيمون لينقذ منتخب بلاده من هدف رابع محقق لكرواتيا.

وفي الدقيقة 100 تسلم موراتا داخل منطقة الجزاء عرضية من داني أولمو وأطلق قذيفة بيسراه سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الرابع لمنتخب إسبانيا.

وتألق أوناي سيمون أمام تسديدة قوية من كراماريتش ليحافظ على تقدم منتخب بلاده.

وأجرى منتخب إسبانيا تبديلا سادسا بمشاركة رودري بدلا من سيرجيو بوسكيتس.

وفي الدقيقة 103 أرسل داني أولمو عرضية جديدة قابلها ميكيل أويارزابال بتسلم جيد ثم بتسديدة زاحفة في الشباك ليعلن عن الهدف الخامس للاروخا.

وكاد منتخب كرواتيا يقلص النتيجة لكن تسديدة أنتي بوديمير مرت بجوار المرمى بقليل.

وأجرى منتخب كرواتيا تبديلا سادسا بمشاركة لوكا إيفانوسيتش بدلا من مودريتش في الدقيقة 114.

وكاد موراتا يسجل هدفا سادسا في الدقيقة 117 لكن تسديدته اليسارية تصدى لها حارس كرواتيا وذهبت لركلة ركنية مرت دون خطورة.

واستمر الهجوم الإسباني لكن تسديدة داني أولمو ارتدت من القائم الأيمن لمرمى كرواتيا.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار إسبانيا بخمسة أهداف لثلاثة وتأهلهم لربع النهائي.