سكاي: مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع دورتموند لضم سانشو

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 20:41

كتب : عبد الرحمن فوزي

جايدون سانشو

سانشو مانشستر يوتايتد بوروسيا دورتوند
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