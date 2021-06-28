سكاي: مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع دورتموند لضم سانشو الإثنين، 28 يونيو 2021 - 20:41 كتب : عبد الرحمن فوزي جايدون سانشو سانشو مانشستر يوتايتد بوروسيا دورتوند نرشح لكم أخر الأخبار عظيمة يعلن استقالته من تدريب المقاصة "لا علاقة لنتيجة مواجهة الزمالك بالأمر" 8 دقيقة | الدوري المصري أسامة نبيه: هدف زيزو تسبب في تراجعنا ضد مصر للمقاصة.. الفوز هو الأهم 26 دقيقة | الدوري المصري كرة سلة - نهاية ماراثونية.. الزمالك يستعيد الدوري بعد سلسلة مثيرة مع الاتحاد السكندري ساعة | رياضات أخرى غياب أوباما وإمام عاشور عن الزمالك أمام المحلة ساعة | الدوري المصري هدف زيزو يُنصر الزمالك على المقاصة ساعة | الدوري المصري مباشر يورو 2020 – فرنسا (3) - (1) سويسرا.. بوجبا راااااااااائعق ساعة | يورو 2020 سكاي: مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع دورتموند لضم سانشو ساعة | ميركاتو نطحات في قلب الريمونتادا 2 ساعة | يورو 2020 التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر يورو 2020 – فرنسا (3) - (1) سويسرا.. بوجبا راااااااااائعق هدف زيزو يُنصر الزمالك على المقاصة كرة سلة - نهاية ماراثونية.. الزمالك يستعيد الدوري بعد سلسلة مثيرة مع الاتحاد السكندري نطحات في قلب الريمونتادا غياب أوباما وإمام عاشور عن الزمالك أمام المحلة الأكثر مشاهدة 1 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 2 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض أمس اليوم غدا الدوري المصري 0 سموحة 3 الإسماعيلي انتهت الدوري المصري 0 طلائع الجيش 2 البنك الأهلي انتهت يورو 2020 0 هولندا 2 التشيك انتهت يورو 2020 1 بلجيكا 0 البرتغال انتهت كأس الكونفدرالية (5) 0 الرجاء البيضاوي (4)0 بيراميدز انتهت الدوري المصري 0 مصر للمقاصة 1 الزمالك انتهت الدوري المصري 1 إنبـي 1 المقاولون العرب انتهت يورو 2020 3 كرواتيا 5 إسبانيا انتهت يورو 2020 3 فرنسا 1 سويسرا مباشر 35:27 الدوري الأمريكي 2 دالاس 1 نيو انجلاند ريفليوشن انتهت يورو 2020 - إنجلترا - ألمانيا لم تبدأ 18:00 يورو 2020 - السويد - أوكرانيا لم تبدأ 21:00 كوبا أمريكا - بوليفيا - الأرجنتين لم تبدأ 02:00 كوبا أمريكا - أوروجواي - باراجواي لم تبدأ 02:00 قد ينال إعجابك