تشكيل يورو 2020 - مبابي يقود فرنسا.. وشاكيري أساسي مع سويسرا

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 20:14

كتب : FilGoal

كيليان مبابي وكريم بنزيمة - ألمانيا وفرنسا - يورو 2020

يقود كيليان مبابي منتخب فرنسا في مواجهة سويسرا بدور الـ16 لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2020.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

فرنسا
سويسرا

ويلعب منتخب فرنسا ضد سويسرا في ملعب أرينا ناسيونالا في بوخاريست عاصمة رومانيا.

ويلعب بريسنيل كيمبيبي في مركز الظهير الأيسر لمنتخب فرنسا، لتعويض الثنائي المصاب لوكاس هيرنانديز ولوكاس ديني.

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وجاء تشكيل فرنسا الذي يعتمد عليه ديديه ديشامب المدير الفني للديوك كالآتي:

المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: بينجامين بافارد – رافاييل فاران – كليمنت لانجليه – كيمبيمبي.

الوسط: بول بوجبا – نجولو كانتي – أدريان رابيو.

الهجوم: أنطوان جريزمان – كريم بنزيمة – كيليان مبابي.

على الجانب الآخر جاء تشكيل سوسيرا كالآتي:

المرمى: يان سومير.

الدفاع: نيكو إلفيدي – مانويل أكانجي – ريكاردو رودريجيز.

الوسط: سيلفان فيدمر – ريمو فرولر – شيردان شاكيري – جارنيت شاكا – ستيفين زوبير.

الهجوم: هاريس سيفيروفيتش – بريل إمبولو.

فرنسا سويسرا
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