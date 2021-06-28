مارتينيز يكشف موقف دي بروين وهازارد حال تأهل بلجيكا

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 19:13

كتب : عبد الرحمن فوزي

كيفن دي بروين - بلجيكا - البرتغال - يورو 2020

كشف روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا عن مستجدات إصابة كل من إدين هازارد وكيفن دي بروين.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

بلجيكا
يورو 2020

وفاز منتخب بلجيكا أمس الأحد على البرتغال بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب لا كارتوخا في إسبانيا في دور الـ 16 من يورو 2020.

وكان كيفن دي بروين قد خرج بعد إصابته في الكاحل مع بداية الشوط الثاني، بينما أصيب هازارد في العضلة الخلفية قبل دقائق من نهاية المباراة ليخرج مستبدلا أيضا.

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وكانت بعض التقارير قد أكدت انتهاء البطولة بالنسبة لهازارد بسبب الإصابة.

وقال مارتينيز في تصريحات نقلتها شبكة ذا أثليتيك: "الأخبار إيجابية للغاية بالنسبة لنا، لم يتعرض كيفن وهازارد لإصابات هيكلية وسيبقون معنا".

وأضاف "لن يكونا جاهزين لمباراة يوم الجمعة، لكن في المرحلة التالية سيكونا جاهزين للعب، نحن نراقب الوضع يوما بعد يوم".

ويلتقي منتخب بلجيكا مع إيطاليا يوم الجمعة 2 يوليو في دور ربع النهائي والتي ستقام على ملعب أليان أرينا في ألمانيا.

يورو 2020 بلجيكا هازارد دي بروين روبيرتو مارتينيز
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