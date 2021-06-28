مارتينيز يكشف موقف دي بروين وهازارد حال تأهل بلجيكا

كشف روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا عن مستجدات إصابة كل من إدين هازارد وكيفن دي بروين.

وفاز منتخب بلجيكا أمس الأحد على البرتغال بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب لا كارتوخا في إسبانيا في دور الـ 16 من يورو 2020.

وكان كيفن دي بروين قد خرج بعد إصابته في الكاحل مع بداية الشوط الثاني، بينما أصيب هازارد في العضلة الخلفية قبل دقائق من نهاية المباراة ليخرج مستبدلا أيضا.

وكانت بعض التقارير قد أكدت انتهاء البطولة بالنسبة لهازارد بسبب الإصابة.

وقال مارتينيز في تصريحات نقلتها شبكة ذا أثليتيك: "الأخبار إيجابية للغاية بالنسبة لنا، لم يتعرض كيفن وهازارد لإصابات هيكلية وسيبقون معنا".

وأضاف "لن يكونا جاهزين لمباراة يوم الجمعة، لكن في المرحلة التالية سيكونا جاهزين للعب، نحن نراقب الوضع يوما بعد يوم".

ويلتقي منتخب بلجيكا مع إيطاليا يوم الجمعة 2 يوليو في دور ربع النهائي والتي ستقام على ملعب أليان أرينا في ألمانيا.