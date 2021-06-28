المقاصة لـ في الجول: حصلنا على جزء من مستحقاتنا.. مباراة الزمالك سوف تذاع

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 18:52

كتب : حامد وجدي

هدف أوباما لاعب الزمالك في المقاصة

أعلن مصر للمقاصة إذاعة مباراته ضد الزمالك التي ستقام اليوم الإثنين بعد حصول النادي على جزء من مستحقاته لدى الشركة الراعية.

وقال عصام سراج مستشار التسويق والاستثمار بالنادي لـFilGoal.com: "مسؤولو الشركة الراعية تواصلوا معنا وحصلنا على جزء من المستحقات الخاصة بنا".

وأتم تصريحاته المقتضبة "مباراة الزمالك سوف تذاع بعد حصولنا على تلك المستحقات".

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ويلتقي مصر للمقاصة بمنافسه الزمالك اليوم الإثنين في ملعب الجيش بالسويس في الجولة 27 من الدوري المصري.

الزمالك مصر للمقاصة في الدوري
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