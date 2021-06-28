انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 18:44

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - كرة سلة

يلعب الزمالك أمام الاتحاد في خامس مباريات سلسلة نهائي دوري سوبر السلة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويتعادل الفريقان في المباريات 2-2 ليتم اللجوء للمباراة الفاصلة والحاسمة للقب الدوري.

الفائز باللقاء سيتم تتويجه بلقب الدوري بشكل رسمي.

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نهاية المباراة

84-80 للزمالك ومتبقي 6 ثواني

80-78 ومتبقي دقيقتان

الوقت الإضافي

نهاية الفترة الرابعة واللجوء لوقت إضافي

73-73 الإثارة متسمرة ومتبقي أخر دقيقة

69-67 للزمالك ومتبقي 7:47

الفترة الرابعة

67-62 للاتحاد ونهاية الفترة الثالثة

60-60 متبقي 1:50

51-51 التعادل ومتبقي 5:42

51-45 للزمالك وثالثية من مهاب ياسر

انطلاق الفترة الثالثة

نهاية الشوط الأول

48-42 للزمالك

44-40 للزمالك وصحوة بيضاء، متبقي 1:37

36-34 للاتحاد ومتبقي 4:47

36-30 للاتحاد ومتبقي 6:36

34-25 للاتحاد بعد ثلاثية هيثم كمال

الفترة الثانية

29-25 نهاية الفترة الأولى بتقدم الاتحاد السكندري

15-14 ثلاثيتين من مارفيل هاريس وأول تقدم للاتحاد

12-9 للزمالك بعد ثلاثية إسلام سالم ومتبقي 5 دقائق

8-7 للزمالك وثلاثية من الاتحاد، متبقي 6 دقائق

8-2 للزمالك ومتبقي 7:37

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

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