انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري
الإثنين، 28 يونيو 2021 - 18:44
كتب : FilGoal
يلعب الزمالك أمام الاتحاد في خامس مباريات سلسلة نهائي دوري سوبر السلة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
ويتعادل الفريقان في المباريات 2-2 ليتم اللجوء للمباراة الفاصلة والحاسمة للقب الدوري.
الفائز باللقاء سيتم تتويجه بلقب الدوري بشكل رسمي.
----------------
نهاية المباراة
84-80 للزمالك ومتبقي 6 ثواني
80-78 ومتبقي دقيقتان
الوقت الإضافي
نهاية الفترة الرابعة واللجوء لوقت إضافي
73-73 الإثارة متسمرة ومتبقي أخر دقيقة
69-67 للزمالك ومتبقي 7:47
الفترة الرابعة
67-62 للاتحاد ونهاية الفترة الثالثة
60-60 متبقي 1:50
51-51 التعادل ومتبقي 5:42
51-45 للزمالك وثالثية من مهاب ياسر
انطلاق الفترة الثالثة
نهاية الشوط الأول
48-42 للزمالك
44-40 للزمالك وصحوة بيضاء، متبقي 1:37
36-34 للاتحاد ومتبقي 4:47
36-30 للاتحاد ومتبقي 6:36
34-25 للاتحاد بعد ثلاثية هيثم كمال
الفترة الثانية
29-25 نهاية الفترة الأولى بتقدم الاتحاد السكندري
15-14 ثلاثيتين من مارفيل هاريس وأول تقدم للاتحاد
12-9 للزمالك بعد ثلاثية إسلام سالم ومتبقي 5 دقائق
8-7 للزمالك وثلاثية من الاتحاد، متبقي 6 دقائق
8-2 للزمالك ومتبقي 7:37
الفترة الأولى
انطلاق المباراة