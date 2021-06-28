انتهت الدوري المصري - المقاصة (0)-(1) الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مصر للمقاصة والزمالك التي تقام في ملعب الجيش بالسويس في الجولة 27 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد

ق 78: نزول شيكابالا وأحمد فتوح بدلا من إمام عاشور وسيف الجزيري

ق 67: ركلة حرة ينفذها بنشرقي وينقذها محمود حمدي

ق 56: إنذار لـ إمام عاشور

ق 49: إنذار لأوباما

ق 49: انطلاقة من زيزو ومحمود حمدي يتألق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد

ق 40: محاولات من الجانبين دون خطورة حقيقية على المرمى

ق18: تسلل على باسم مرسي لاعب مصر للمقاصة نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي الزمالك.

ق15: ضغط من الزمالك لكن دون تهديد حقيقي لمرمى مصر للمقاصة.

ق7: جوووووول أوووول للزمالك من ركلة جزاء عن طريق زيزو.

ق6: ركلة جزاء للزمالك بعد لمس الكرة ليد عصام صبحي بعد رأسية من بنشرقي.

انطلاق المباراة.