تشكيل الزمالك - جنش في حراسة المرمى والجزيري يقود الهجوم أمام المقاصة

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه أمام مصر للمقاصة.

ويحل الزمالك ضيفا على مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري.

ويحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة من 25 مباراة أما الزمالك ففي الصدارة بـ 58 نقطة من 26 مباراة.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد الشافي.

الوسط: إمام عاشور - طارق حامد - يوسف أوباما - أحمد زيزو - أشرف بنشرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري

بينما البدلاء: محمد أبو جبل - محمود علاء - أحمد عيد - أحمد فتوح - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - محمود شيكابالا - مروان حمدي