تشكيل المقاصة - عودة بيكلي.. وباسم مرسي يقود الهجوم أمام الزمالك

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 18:07

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاصة

أعلن محمد عبد العظيم عظيمة المدير الفني لفريق مصر للمقاصة التشكيل الأساسي لفريقه أمام الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفا على مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري.

ويحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة من 25 مباراة أما الزمالك ففي الصدارة بـ 58 نقطة من 26 مباراة.

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وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عصام صبحي- أحمد مودي - أحمد صبيحة - محمد دسوقي

الوسط: هشام محمد - سعيد الونش - باولن فوافي - شيملس بيكلي - عبد الله مجدي

الهجوم: باسم مرسي

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