محمد صبحي لـ في الجول: أنباء اعتزالي لزعزعة استقرار الإسماعيلي.. طموحنا يزيد مع كل فوز

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 17:57

كتب : أحمد شاكر

محمد صبحي - الإسماعيلي

نفى محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي أنباء قراره بالاعتزال نهاية الموسم الجاري.

محمد صبحي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ويغيب محمد صبحي عن المشاركة في مباريات الدوري منذ مواجهة سموحة في فبراير الماضي.

وقال صبحي لـ FilGoal.com: "أنباء قراري بالاعتزال نهاية الموسم غير صحيحة".

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وأوضح الغرض من هذه الأخبار في هذا التوقيت هو زعزعة استقرار الفريق بعد عودة الانتصارات".

وشدد حارس مرمى الإسماعيلي "يتم ترويج هذه الأخبار من خلال بعض السماسرة التي تريد تسويق حراس مغمورة للنادي وهذا ما حدث خلال السنوات الأخيرة".

وعن الطفرة التي يشهدها الفريق أوضح "إيهاب جلال منذ قدومه يتحدث بشكل جيد على اللاعبين ولديه ثقة كبيرة فينا".

وتابع "نجحنا في استيعاب عمل الجهاز الفني في وقت قصير، دوافعنا كبيرة ولا ننظر لوضعنا في جدول الترتيب".

وأضاف محمد صبحي "الطموحات تزيد لدى الجمهور ولدينا طالما النتائج تتحسن".

واختتم تصريحاته "أكبر دوافعنا كانت الخروج من الوضع المتأزم والابتعاد عن المكسب رغم الأداء الجيد".

الإسماعيلي محمد صبحي
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