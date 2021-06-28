انتهت يورو 2020 - كرواتيا (3) - (5) إسبانيا.. اللاروخا إلى ربع النهائي

يلعب منتخب كرواتيا أمام إسبانيا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020 لحسم خامس المتأهلين لربع النهائي.

وكانت منتخبات الدنمارك والتشيك وبلجيكا وإيطاليا قد حسموا تأهلهم بالفعل.

لمتابعة مباراة كرواتيا وإسبانيا دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة بانتصار إسبانيا بخمسة أهداف لثلاثة وتأهلهم لربع النهائي.

ق116: يا رباااه موراتا كاد يسجل هدفا سادسا لكن حارس كرواتيا حول تسديدته لركلة ركنية مرت دون خطورة.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

نهاية الشوط الإضافي الأول.

نهاية الشوط الإضافي الأول.

ق103: جووووووووووووووووول خااااااااااامس لإسبانيا عن طريق أويارزابال.

ق100: جووووووووووووول راااااابع لإسبانيا بتسديدة قوية من موراتا بيسراه من داخل منطقة الجزاء

ق96: أوناي سيمون ودفاع إسبانيا يمنعون هدف كرواتيا الرابع من على خط المرمى.

ق93: تسديدة قوية من ميسلاف أورسيتش مرت أعلى مرمى إسبانيا بقليل.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

ق90+2: جوووووووووووووووول التعااااااااااااااادل لكرواتيا عن طريق ماريو باسليتش برأسية قوية.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق85: جووووووووووووول ثاااان لكرواتيا عن طريق ميسلاف أورسيتش.

ق77: جوووووووووووول فيران توريس يسجل الهدف الثالث لإسبانيا بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

ق70: منتخب كرواتيا غير قادر حتى الآن على القيام بهجوم قوي في ظل تكتل قوي من إسبانيا.

ق65: عرضية من سارابيا شتتها دفاع كرواتيا سريعا.

ق57: جوووووووووووول ثاااان لإسبانيا عن طريق سيزار أزبليكويتا برأسية بعد عرضية من فيران توريس.

ق55: الموقع الرسمي ليورو 2020 احتسب الهدف لبيدري وليس لأوناي سيمون.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق38: جوووووووووووول سارابيا يدرك التعادل لإسبانيا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق36: محاولات من إسبانيا لإدراك التعادل لكن دون خطورة حتى الآن.

ق26: تسديدة من كوفاسيتش مرت أعلى مرمى إسبانيا.

ق24: تسديدة من نيكولا فلاسيتش لكنها ارتطمت في شباك إسبانيا من الخارج.

ق20: جوووووووووووووووووول هدف أول لكرواتيا بطريقة غريبة، بيدري لاعب إسبانيا أعاد الكرة لحارس مرماه لكن أوناي سيمون حارس المرمى فشل في تسلمها لتسكن مرماه وتعلن عن الهدف الأول لكرواتيا.

ق19: عرضية من فيران توريس قابلها موراتا برأسية لكن ارتدت من جسد المدافع فيدا ومطالبات بركلة جزاء ولكن الحكم أمر باستكمال اللعب.

ق15: أخطر فرص اللقاء حتى الآن انفراد لكوكي وتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء لكن حارس كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش يتألق وحولها بقدمه لركلة ركنية.

ق10: سيطرة إسبانية على المباراة لكن دون خطورة حتى الآن.

انطلاق المباراة.