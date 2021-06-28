انتهت يورو 2020 - كرواتيا (3) - (5) إسبانيا.. اللاروخا إلى ربع النهائي

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 17:45

كتب : FilGoal

ميكيل أويارزابال - كرواتيا وإسبانيا - يورو 2020

يلعب منتخب كرواتيا أمام إسبانيا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020 لحسم خامس المتأهلين لربع النهائي.

وكانت منتخبات الدنمارك والتشيك وبلجيكا وإيطاليا قد حسموا تأهلهم بالفعل.

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نهاية المباراة بانتصار إسبانيا بخمسة أهداف لثلاثة وتأهلهم لربع النهائي.

ق116: يا رباااه موراتا كاد يسجل هدفا سادسا لكن حارس كرواتيا حول تسديدته لركلة ركنية مرت دون خطورة.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

نهاية الشوط الإضافي الأول.

نهاية الشوط الإضافي الأول.

ق103: جووووووووووووووووول خااااااااااامس لإسبانيا عن طريق أويارزابال.

ق100: جووووووووووووول راااااابع لإسبانيا بتسديدة قوية من موراتا بيسراه من داخل منطقة الجزاء

ق96: أوناي سيمون ودفاع إسبانيا يمنعون هدف كرواتيا الرابع من على خط المرمى.

ق93: تسديدة قوية من ميسلاف أورسيتش مرت أعلى مرمى إسبانيا بقليل.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

ق90+2: جوووووووووووووووول التعااااااااااااااادل لكرواتيا عن طريق ماريو باسليتش برأسية قوية.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق85: جووووووووووووول ثاااان لكرواتيا عن طريق ميسلاف أورسيتش.

ق77: جوووووووووووول فيران توريس يسجل الهدف الثالث لإسبانيا بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

ق70: منتخب كرواتيا غير قادر حتى الآن على القيام بهجوم قوي في ظل تكتل قوي من إسبانيا.

ق65: عرضية من سارابيا شتتها دفاع كرواتيا سريعا.

ق57: جوووووووووووول ثاااان لإسبانيا عن طريق سيزار أزبليكويتا برأسية بعد عرضية من فيران توريس.

ق55: الموقع الرسمي ليورو 2020 احتسب الهدف لبيدري وليس لأوناي سيمون.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق38: جوووووووووووول سارابيا يدرك التعادل لإسبانيا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق36: محاولات من إسبانيا لإدراك التعادل لكن دون خطورة حتى الآن.

ق26: تسديدة من كوفاسيتش مرت أعلى مرمى إسبانيا.

ق24: تسديدة من نيكولا فلاسيتش لكنها ارتطمت في شباك إسبانيا من الخارج.

ق20: جوووووووووووووووووول هدف أول لكرواتيا بطريقة غريبة، بيدري لاعب إسبانيا أعاد الكرة لحارس مرماه لكن أوناي سيمون حارس المرمى فشل في تسلمها لتسكن مرماه وتعلن عن الهدف الأول لكرواتيا.

ق19: عرضية من فيران توريس قابلها موراتا برأسية لكن ارتدت من جسد المدافع فيدا ومطالبات بركلة جزاء ولكن الحكم أمر باستكمال اللعب.

ق15: أخطر فرص اللقاء حتى الآن انفراد لكوكي وتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء لكن حارس كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش يتألق وحولها بقدمه لركلة ركنية.

ق10: سيطرة إسبانية على المباراة لكن دون خطورة حتى الآن.

انطلاق المباراة.

يورو 2020 كرواتيا إسبانيا
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