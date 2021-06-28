تشكيل يورو 2020 - ريبيتش بدلا من بيريسيتش في كرواتيا.. وجايا وتوريس يقودان إسبانيا

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 16:52

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا واسكتلندا - يورو 2020

أعلن منتخبا كرواتيا وإسبانيا تشكيل مباراتهما اليوم الإثنين في ثمن نهائي يورو 2020.

وأجرى زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا ثلاثة تبديلات بسبب إصابة إيفان بيريسيتش وسيمي فرساليكو وإيقاف ديان لوفرين.

بينما دفع لويس إنريكي مدرب إسبانيا بخوسيه جايا وفيران توريس بدلا من خوردي ألبا وجيرارد مورينو.

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وجاء تشكيل كرواتيا:

حارس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: يوشكو جفارديول - دوماجوج فيدا - دويي كاليتا-كار - جوسيب يورانوفيتش

الوسط: لوكا مودريتش- مارسيلو بروزوفيتش- ماتيو كوفاسيتش

الهجوم: أنتي ريبيتش - نيكولا فلاسيتش- برونو بيتكوفيتش

بينما تشكيل إسبانيا:

حارس المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: خوسيه جايا – إيمريك لابورتي – إريك جارسيا – سيزار أزبيليكويتا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – بيدري – كوكي

الهجوم: فيران توريس – ألفارو موراتا – بابلو سارابيا

ويلتقي المنتخبان في ملعب باركن في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك.

والفائز منهما سيلعب ضد فرنسا أو سويسرا في الدور ربع النهائي.

وأفضل نتيجة لكرواتيا في اليورو كانت بلوغ ربع النهائي في 1996 و2008.

بينما إسبانيا صاحبة الرقم القياسي في التتويجات بثلاثة ألقاب مثل ألمانيا.

كرواتيا إسبانيا يورو 2020
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