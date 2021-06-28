تياجو سيلفا يكشف سر تسميته بـ "الوحش"

كشف تياجو سيلفا مدافع تشيلسي والبرازيل سبب إطلاق عليه لقب "الوحش".

تياجو سيلفا النادي : تشيلسي

وقال اللاعب البالغ عمره 36 عاما لموقع نادي تشيلسي:"الأمر يعود لأدائي الجيد، بسبب الثقة التي أمنحها أنا وزملائي لحارس المرمى. لم يكن اللقب من الجمهور، بل حارس المرمى فرناندو هنريكي".

وواصل "هو من أطلق علي اللقب بعد حركة من المنافس غطيت فيها بشكل جيد ومنعته من التسجيل. نظر إلي قائلا: رائع يا وحش. الجمهور سمع ذلك من خلال مايكروفون خلف المرمى وبدأ يسميني بالوحش".

بعد موسم أول رائع مع تشيلسي توج فيه بدوري أبطال أوروبا، جدد النادي الإنجليزي عقد سيلفا حتى 2022.

ويشارك سيلفا حاليا مع البرازيل في كوبا أمريكا 2021.

تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقطة وسيلعب في ربع النهائي ضد رابع المجموعة الأولى.

وتستضيف البرازيل حاملة اللقب بطولة كوبا أمريكا.