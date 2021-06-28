رونالدو: لم نحصل على النتيجة التي أردناها.. مبروك لـ بلجيكا وسنعود أقوياء

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 13:43

كتب : محرر في الجول

كريستيانو رونالدو - بلجيكا - البرتغال - يورو 2020

وجه كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال رسالة إلى الجماهير عقب توديع بطولة يورو 2020 من دور الـ16 على يد بلجيكا.

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

ونجح منتخب بلجيكا في إقصاء حامل لقب اليورو بالفوز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب (لا كارتوخا) في إشبيلية في إسبانيا.

وكتب رونالدو عبر حسابه على "إنستجرام": "لم نحصل على النتيجة التي أردناها وودعنا السباق قبل أن نريد، لكننا فخورون بسعينا، وقدمنا كل شيء لنفوز بلقب أوروبا مرة أخرى وهذه المجموعة من اللاعبين لايزال لديها الكثير لتقدمه من أجل سعادة البرتغاليين".

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وتابع نجم يوفنتوس "لم تتوقف جماهيرنا عن دعم الفريق بلا كلل من البداية إلى النهاية، ركضنا وحاربنا من أجلهم لنرقى إلى مستوى الثقة التي وضعوها فينا، ولم يكن من الممكن الوصول إلى حيث أردنا جميعا، ولكن إليكم شكرنا الصادق والعميق".

وأتم "مبروك لبلجيكا وبالتوفيق لجميع المنتخبات المستمرة في المنافسة، وسنعود أقوياء".

يوفنتوس رونالدو البرتغال بلجيكا
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