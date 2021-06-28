مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: الفوز حتى آخر مباراة في الدوري هدفنا

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 13:04

كتب : ياسر الشريف

بينسون شيلونجو - الإسماعيلي - الصورة من الحساب الرسمي للإسماعيلي

شدد حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، أن الفوز حتى آخر مباراة في الدوري هو هدف الجهاز الفني للفريق.

وقال إبراهيم لـ FilGoal.com: "الفوز حتى آخر مباراة في الدوري هو هدفنا، دون النظر لمركز أو ترتيب الفريق".

وأوضح "نسعى لتقديم أداء كروي مختلف، من حيث النواحي الخططية بهدف مواصلة الانتصارات".

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وأتبع "نعمل على توفير دوافع لدى اللاعبين لتحقيق ومواصلة الانتصارات".

وشدد "الفوز على سموحة هام جدا، لأنه منحنا ثقة كبيرة في تحقيق المكسب".

وفاز الإسماعيلي على سموحة بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة يوم الإثنين 5 يوليو في الجولة 28 من الدوري المصري والتي ستقام على استاد الإسماعيلية.

وارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ 35 في المركز التاسع بعد خوضه لـ 26 مباراة.

الإسماعيلي في الدوري
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