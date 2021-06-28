هازارد: سأبقى مع بلجيكا حتى لو أبعدتني الإصابة

شدد إدين هازارد قائد بلجيكا أنه سيبقى مع الفريق حتى لو حرمته الإصابة من استكمال يورو 2020.

وتعرض لاعب ريال مدريد لإصابة يوم الأحد في لقاء حسمته بلجيكا ضد البرتغال بهدف في الدور ثمن النهائي.

وقال هازارد (30 عاما) في تصريحات صحفية بعد المباراة:"أذيت نفسي، شعرت بشيء في العضلة الخلفية. أعتقد أن هناك شيئا".

وواصل "سنقيم الإصابة، ونرى بعد ذلك".

وأتم "كقائد، سأبقى مع المجموعة لأن لدي دورا مهما أقدمه".

وعانى هازارد من إصابات عديدة في الموسم المنصرم مع ريال مدريد لكن استطاع اللحاق ببلجيكا في يورو 2020.

وبعد مشاركته في 4 مباريات مع بلجيكا في البطولة قد تحرمه الإصابة من مواصلة الرحلة.

وستلعب بلجيكا يوم الجمعة ضد إيطاليا في ربع نهائي اليورو.