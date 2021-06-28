لاعب ألمانيا السابق: سنهزم إنجلترا.. منافس أسهل من المجر وفرنسا والبرتغال

يثق ستيفان إيفنبرج لاعب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق في قدرة منتخب بلده على إسقاط إنجلترا يوم الثلاثاء في ثمن نهائي يورو 2020.

وقال إيفنبرج عبر قناة Sport1:"أعتقد أن إنجلترا أسهل منافس لنا حتى الآن. في المجموعة واجهنا فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا والمجر كفريق رائع وصعب، نجونا".

وواصل "إنجلترا لم تقدم شيئا في البطولة وهجومها يتمحور حول هاري كين الذي لم يظهر مطلقا. لذا أثق في الفوز بالمباراة. الضغط واقع على الإنجليز. يلعبون في أرضهم، حتى لو الفريق صغير السن، يتوقعون هناك أن يفوز باللقب".

وجمعت ألمانيا 4 نقاط في الدور الأول لتتأهل كوصيفة للمجموعة السادسة، بينما حافظت إنجلترا على شباكها وسجلت هدفين وجمعت 7 نقاط لتتصدر المجموعة الرابعة.

ويلتقي المنتخبان العملاقان في ملعب ويمبلي بلندن.

الفائز منهما سيلعب في الدور ربع النهائي ضد السويد أو أوكرانيا.