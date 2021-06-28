مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: طلبنا رسميا تقديم موعد نهائي الأبطال

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 12:20

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الترجي

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم طلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له يوم 17 يوليو المقبل في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"خاطبنا كاف رسميا لتقديم الموعد".

وأضاف "حتى نتيح للمنتخب الأولمبي ضم لاعبين من الأهلي".

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وأتم "ننتظر الرد الآن".

ويضم قوام المنتخب الأولمبي المصري، الذي يشارك في دورة طوكيو 2020، ستة لاعبين من الأهلي بخلاف من قد ينضموا من الفريق كلاعبين فوق السن.

ويوم 17 يوليو لابد أن يدخل الفريق الأولمبي الفقاعة الطبية الخاصة بالمشاركة في الألعاب الأولمبية التي تستضيفها اليابان.

لذلك يسعى لضم لاعبي الأهلي قبل ذلك الموعد.

وسيلعب الأهلي على لقب الأبطال ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الذي تأهل للنهائي لأول مرة في تاريخه.

بينما تبدأ مباريات مصر في الأولمبياد يوم 22 يوليو ضد إسبانيا.

منتخب مصر الأولمبي الأهلي
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