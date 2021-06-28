شاو ردا على مورينيو: يحب ويكره.. زملائي استنكروا كلامه

مثلت بطولة يورو 2020 فرصة جديدة للمدرب المخضرم جوزيه مورينيو للحديث عن لوك شاو لاعب إنجلترا، الذي لم يكن من المفضلين لدى البرتغالي حين أشرف على قيادة نادي مانشستر يونايتد.

وخلال تحليله لمباريات البطولة القارية، انتقد مورينيو تنفيذ شاو للركلات الثابتة مع إنجلترا في مباراة التشيك بالقول إنها "سيئة جدا".

ورد شاو (25 عاما) لاعب يونايتد بقوة في تصريحات صحفية قائلا:"لا أفهم الأمر، لا أعلم لماذا يستمر في الحديث عني. لا أشعر أن تنفيذ الركلات الثابتة كان سيئا مثلما قال. ربما واحدة في الشوط الثاني (ضد التشيك)، ركلة ركنية لم تمر من اللاعب الأول، لكن هذه واحدة من ثلاثة".

واستمر "انظر، عليه القيام بعمله. اعتدت كلامه بشكل سلبي عني، لذا لا أتوقف عنده. يبدو أن كلامه مسموع، يحب الحديث عني كثيرا، مثلما رأى الجميع في الفترة الأخيرة. فليقل ما شاء، سأركز على نفسي. أنفذ الركلات الثابتة في يونايتد، ليس أمرا جديدا علي".

واسترجع شاو فترته الصعبة في يونايتد مع مورينيو قائلا:"يحب ويكره، كنت من الفئة الثانية لديه. حاولت بأقصى ما لدي لأكون في جواره لكن لم يفلح الأمر، مهما فعلت. كان مدربا ذكيا، لكن الماضي يبقى ماضيا. علينا المضي قدما. أحاول المضي قدما لكن يبدو أنه لا يستطيع. يواصل الحديث عني، وهو أمر غريب".

وأضاف "وصل الأمر ببعض اللاعبين (في منتخب إنجلترا) يقولون: ما هي مشكلته؟ لماذا يستمر بالحديث سلبا؟ يبدو أني في رأسه ويفكر بي. ما يقوله الآن لا يقارن بما كان عليه الأمر حين درب يونايتد. سهل علي تجاهله وحتى الضحك على ما يقول. الأفضل تجاهله، كنت أعرف أنني سأتجاوزه يوما ما ولقد فعلت. أركز الآن فقط على التحسن".

ويستعد شاو ورفاقه لمواجهة قوية ضد ألمانيا يوم الثلاثاء في ثمن نهائي يورو 2020.

شارك شاو أساسيا ضد اسكتلندا والتشيك حين تعادلت وفازت إنجلترا على الترتيب.

وخاض شاو 12 مباراة مع منتخب الأسود الثلاثة.