التشكيل المتوقع لـ الزمالك – أوباما والجزيري يهاجمان مصر للمقاصة

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 11:24

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاصة - سيف الجزيري

من المتوقع أن يدفع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بتشكيل دون مفاجآت، حينما يواجه مصر للمقاصة على استاد الجيش بالسويس بالجولة 27.

ومن المنتظر أن يقود سيف الدين الجزيري الفريق هجوميا، أمام أشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو".

وبالتالي يأتي التشكيل المتوقع للزمالك..

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي

الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويحتل مصر للمقاصة المركز السابع في الدوري بـ 36 نقطة من 25 مباراة، فيما يتصدر الزمالك البطولة بـ 58 نقطة من 26 مباراة.

مصر للمقاصة الزمالك في الدوري
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