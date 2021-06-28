تقرير: ليفربول تواصل مع ممثلي كومان

قالت قناة Sport1 الألمانية إن ليفربول تواصل مع مسؤولي اللاعب كينجسلي كومان جناح فرنسا وبايرن ميونيخ.

كينجسلي كومان النادي : بايرن ميونيخ ليفربول

وأشارت القناة إلى أن النادي الألماني متمسك بلاعبه البالغ عمره 25 عاما.

لكن والد كومان يريد انتقاله للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتد عقد كومان، لاعب يوفنتوس السابق، إلى 2023.

وأوضحت القناة أن بايرن يقدر قيمة اللاعب بـ43 مليون جنيه إسترليني، ما يعني حاجة ليفربول لبيع لاعبين لتوفير المال اللازم للصفقة.

وقضى كومان 6 مواسم في بايرن شارك خلالها في 200 مباراة وسجل 41 هدفا وأرسل 50 تمريرة حاسمة.

وتوج بـ16 لقبا.

وشارك كومان بديلا في لقاء فرنسا والبرتغال الذي انتهى بنتيجة 2-2 يوم الأربعاء في يورو 2020.

ويستعد مع منتخب بلده لمواجهة سويسرا مساء اليوم الإثنين في الدور ثمن النهائي.