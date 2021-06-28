هافيرتز: إنجلترا مليئة بلاعبين من الأفضل في العالم

شدد كاي هافيرتز لاعب ألمانيا وتشيلسي أن منتخب إنجلترا يمتلك لاعبين رائعين، وذلك استعدادا لمواجهتهم يوم الثلاثاء في ثمن نهائي يورو 2020.

وقال هافيرتز في مؤتمر صحفي:"مباراة خاصة لي، أعرف بعض لاعبي إنجلترا، عشت في لندن عاما، لكن بشكل عام ندخل اللقاء مثل أي لقاء آخر. مباراة كبيرة لنا وسنفعل كل شيء لنفوز، إنجلترا مليئة بلاعبين من الأفضل في العالم".

وواصل "إنجلترا بحاجة للتحسن بالتأكيد، لكن هجوميا لديهم مهارات فردية رائعة. على الجانب الآخر، أراها مباراة متكافئة. كلنا مركزون ومتحمسون للمباراة. الأفضلية ليست لإنجلترا بسبب الدوري الإنجليزي الممتاز، لدينا لاعبون خاضوا مباريات كبيرة. لاعبون كثر يستطيعون مجاراة المنافس".

وأشاد هافيرتز بزميله توماس مولر الذي عاد لمنتخب ألمانيا بعد غياب طويل "يفكر كلاعب وكمدرب، هو المساعد الثالث للمدرب. مرح جدا، لكن في الملعب محترف جدا".

وأضاف "يرفع مستوى اللاعبين وتواصله مع زملائه هام جدا في الملعب. يمنحنا أفضلية قطعا".

في السادسة مساء الثلاثاء ستستضيف إنجلترا فريق ألمانيا على ملعب ويمبلي في مباراة مرتقبة.

الفائز بها سيلعب ضد السويد أو أوكرانيا في ربع النهائي.