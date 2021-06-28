التشكيل التاريخي لـ مصر.. جمال عبد الحميد يختار المأمور وهشام يكن وطارق يحيى

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 10:46

كتب : نادر عيد

جمال عبد الحميد - أسطورة الزمالك

اختار جمال عبد الحميد أيقونة مصر والزمالك السابق تشكيله التاريخي للفراعنة، والذي شهد عدة لاعبين من زملائه السابقين في القلعة البيضاء.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: عادل المأمور

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الدفاع: ربيع ياسين - هشام يكن - إبراهيم يوسف - إبراهيم حسن

وسط الملعب: حسن شحاتة - مجدي عبد الغني - حازم إمام أو أيمن يونس

الهجوم: طارق يحيى - حسام حسن - محمود الخطيب

وعلل جمال عبد الحميد اختياراته بالقول في قناة النهار:"المأمور كان حارسا موهوبا ولم يأخذ حقه، نافس ثنائيا رائعا هو إكرامي الشحات وثابت البطل".

وواصل "هشام يكن لعب ضد أقوى 3 مهاجمين في العالم ولم يستطيعوا التسجيل".

واستمر "أيمن يونس كنت أستمتع باللعب معه، وطارق يحيى من فرط جمال تمريراته العرضية كنت أود متابعتها بصدري وليس رأسي".

وأتم "وحسام حسن موجود دون تفكير".

منتخب مصر جمال عبد الحميد
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