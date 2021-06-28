مواعيد مباريات اليوم 28 يونيو 2021.. الزمالك وفرنسا وإسبانيا وميسي

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 10:24

كتب : FilGoal

هدف أوباما لاعب الزمالك في المقاصة

يحل الزمالك ضيفا على مصر للمقاصة اليوم الإثنين في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز وتنقل أون تايم سبورتس اللقاء الذي ينطلق الساعة 7 مساء.

وفي السادسة مساء تلعب إسبانيا ضد كرواتيا في ثمن نهائي يورو 2020.

بينما في التاسعة تواجه فرنسا فريق سويسرا.

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وتنقل beIN Max 1 المباراتين.

وفي الثانية بعد منتصف الليل، ستلعب الأرجنتين مع قائدها ليونيل ميسي ضد بوليفيا في كوبا أمريكا 2021 (beIN Max 5).

بينما تواجه أوروجواي فريق باراجواي (beIN Max 6).

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الزمالك يورو 2020
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