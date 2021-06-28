مواعيد مباريات اليوم 28 يونيو 2021.. الزمالك وفرنسا وإسبانيا وميسي

يحل الزمالك ضيفا على مصر للمقاصة اليوم الإثنين في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز وتنقل أون تايم سبورتس اللقاء الذي ينطلق الساعة 7 مساء.

وفي السادسة مساء تلعب إسبانيا ضد كرواتيا في ثمن نهائي يورو 2020.

بينما في التاسعة تواجه فرنسا فريق سويسرا.

وتنقل beIN Max 1 المباراتين.

وفي الثانية بعد منتصف الليل، ستلعب الأرجنتين مع قائدها ليونيل ميسي ضد بوليفيا في كوبا أمريكا 2021 (beIN Max 5).

بينما تواجه أوروجواي فريق باراجواي (beIN Max 6).

طالع مواعيد مباريات اليوم كافة بالضغط هنا