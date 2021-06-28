وداع بيسيرو

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 10:30

كتب : FilGoal

بيرو

فازت بيرو على فنزويلا بهدف اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدور الأول لكوبا أمريكا 2021 لتقتنص وصافة ترتيب المجموعة الثانية.

وسجل أندري كاريو هدف المباراة في الدقيقة 48 بتسديدة من مسافة قريبة من المرمى إثر ركلة ركنية.

ورفعت بيرو رصيدها إلى 7 نقاط لتتأهل إلى الدور ربع النهائي كوصيفة للمجموعة بينما فرطت فنزويلا، التي يقودها البرتغال جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق، في فرصة الفوز لتودع البطولة.

أخبار متعلقة
اسكواش - مصطفى عسل ونوران جوهر يتوجان بلقب السلسلة الختامية لأول مرة مدرب بلجيكا يوضح حالتي دي بروين وهازارد بعد الإصابة ضد البرتغال منافس الأهلي - كايزر تشيفز لـ في الجول: سنعقد اجتماعا لمناقشة أزمة منع السفر في البلاد النقطة تكفي

وبذلك ستلعب بيرو ضد ثالث ترتيب المجموعة الأولى التي تحسم صباح الثلاثاء بمواجهتي بوليفيا ضد الأرجنتين وأوروجواي ضد باراجواي.

وستلعب بيرو صباح السبت ضد ثالث المجموعة الأولى بينما تواجه البرازيل رابع المجموعة الأولى مساء السبت المقبل.

أحد المنتخبين سيواجه تشيلي التي ستحتل المركز الثالث أو الرابع في ترتيب المجموعة الأولى.

وستلعب كولومبيا، ثالثة المجموعة الثانية، ضد وصيف المجموعة الأولى بينما الإكوادور تواجه المتصدر.

وتأهلت منتخبات الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي من المجموعة الأولى لكن لم يحسم ترتيبها بعد، فيما ودعت بوليفيا المسابقة.

بيرو فنزويلا كوبا أمريكا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنييستا يجيب.. مبابي أنسب لـ برشلونة أم هالاند 35 دقيقة | ميركاتو
تياجو سيلفا يكشف سر تسميته بـ "الوحش" 45 دقيقة | أوروبا
رونالدو: لم نحصل على النتيجة التي أردناها.. مبروك لـ بلجيكا وسنعود أقوياء 48 دقيقة | يورو 2020
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: الفوز حتى آخر مباراة في الدوري هدفنا ساعة | الدوري المصري
هازارد: سأبقى مع بلجيكا حتى لو أبعدتني الإصابة ساعة | يورو 2020
لاعب ألمانيا السابق: سنهزم إنجلترا.. منافس أسهل من المجر وفرنسا والبرتغال ساعة | يورو 2020
القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: طلبنا رسميا تقديم موعد نهائي الأبطال 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 2 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض 3 تعرف على مباريات دور الـ16 ليورو 2020.. وطريق البطولة حتى النهائي 4 تقرير تونسي: جماهير الترجي تقتحم المران ومحاولة الاعتداء على الهوني
قد ينال إعجابك