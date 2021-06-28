وداع بيسيرو

فازت بيرو على فنزويلا بهدف اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدور الأول لكوبا أمريكا 2021 لتقتنص وصافة ترتيب المجموعة الثانية.

وسجل أندري كاريو هدف المباراة في الدقيقة 48 بتسديدة من مسافة قريبة من المرمى إثر ركلة ركنية.

ورفعت بيرو رصيدها إلى 7 نقاط لتتأهل إلى الدور ربع النهائي كوصيفة للمجموعة بينما فرطت فنزويلا، التي يقودها البرتغال جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق، في فرصة الفوز لتودع البطولة.

وبذلك ستلعب بيرو ضد ثالث ترتيب المجموعة الأولى التي تحسم صباح الثلاثاء بمواجهتي بوليفيا ضد الأرجنتين وأوروجواي ضد باراجواي.

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وستلعب بيرو صباح السبت ضد ثالث المجموعة الأولى بينما تواجه البرازيل رابع المجموعة الأولى مساء السبت المقبل.

أحد المنتخبين سيواجه تشيلي التي ستحتل المركز الثالث أو الرابع في ترتيب المجموعة الأولى.

وستلعب كولومبيا، ثالثة المجموعة الثانية، ضد وصيف المجموعة الأولى بينما الإكوادور تواجه المتصدر.

وتأهلت منتخبات الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي من المجموعة الأولى لكن لم يحسم ترتيبها بعد، فيما ودعت بوليفيا المسابقة.