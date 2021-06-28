اسكواش - مصطفى عسل ونوران جوهر يتوجان بلقب السلسلة الختامية لأول مرة

في استمرار للتألق المصري، توج مصطفى عسل، ونوران جوهر بلقب السلسلة الختامية للإسكواش لأول مرة في تاريخهما، والتي أقيمت في مصر.

وفازت نوران جوهر لاعب نادي وادي دجلة على هاني الحمامي في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (١١-٩، ١١-٦، ٨-١١، ١١-٨).

أما مصطفى عسل في منافسات الرجال، ففاز في النهائي على محمد الشوربجي بنتيجة 3-1 أيضا.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (١٢-١٤، ١١-٤، ١١-٧، ١١-٣).

فوز مصطفى عسل بالبطولة يأتي في مشاركته الأولى تاريخيا، أنا نوران جوهر سبق لها المشاركة في البطولة، لكنها توجت باللقب لأول مرة.

وتقام البطولة بين نهاية كل موسم بين أفضل ٨ لاعبين في العالم خلال الموسم.

وأقيمت البطولة برعاية نادي وادي دجلة للعام الثالث على التوالي.