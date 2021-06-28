مدرب بلجيكا يوضح حالتي دي بروين وهازارد بعد الإصابة ضد البرتغال
الإثنين، 28 يونيو 2021 - 01:17
كتب : FilGoal
كشف روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن حالتي الثنائي كيفن دي بروين وإدين هازارد بعد إصابتهما ضد البرتغال.
كيفين دي بروين
النادي : مانشستر سيتي
وفازت بلجيكا على البرتغال بهدف دون مقابل في دور الـ16 ليورو 2020.
وغادر دي بروين وهازارد مباراة البرتغال بسبب الإصابة.
وقال مارتينيز عقب المباراة: "سنحتاج 48 ساعة على الأرجح لمعرفة حجم الإصابات".
وأضاف عن دي بروين "أُصيب في كاحله، لقد كانت العرقلة سيئة للغاية".
وتابع "سوف ما نرى سيحدث، لم نحصل على التشخيص من الطاقم الطبي".
وعن حالة هازارد الذي طلب التغيير بسبب الإصابة، أتم "هازارد لديه احساس عضلي، لكننا نحتاج لـ48 ساعة أيضا".
وتلعب بلجيكا ضد إيطاليا في ربع نهائي يورو 2020.
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