النقطة تكفي

تعادل منتخب البرازيل مع الإكوادور بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من دور مجموعات كوبا أمريكا، والتي أقيمت بملعب أولمبيكو بيدرو لوديفيكا في البرازيل.

وتأهل كل من البرازيل والإكوادور لدور ربع النهائي بعد حصول البرازيل على صدارة المجموعة برصيد عشر نقاط، بينما حصل منتخب الإكوادور على المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط.

وتلاقي البرازيل رابع المجموعة الأولى يوم السبت 3 يوليو والذي سيتحدد ما بين أوروجواي أو تشيلي.

بينما يلتقي منتخب الإكوادور مع أول المجموعة الأولى يوم الأحد 4 يوليو، والذي سيتحدد ما بين الأرجنتين وتشيلي.

التشكيل

عاد أليسون بيكر لحراسة مرمى البرازيل، وجلس نيمار على دكة البدلاء، بينما قاد روبيرتو فيرمينو هجوم كتيبة تيتي.

وصف المباراة

بدأ منتخب البرازيل بالتسجيل في الدقيقة الـ 37 عن طريق إدير ميليتاو، بعد كرة ثابتة سجلها ميليتاو برأسه.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم البرازيل بهدف ميليتاو.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني اختلف شكل منتخب إكوادور وبدأ في الهجوم بسيل من الهجمات لضمان التأهل لربع النهائي.

وفي الدقيقة الـ 53 أسفرت هجمات الإكوادور عن هدف التعادل عن طريق البديل أنجيل مينا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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وبدأ منتخب البرازيل في رد الهجوم وأضاع فينيسيو جونيور فرصة أمام المرمى في الدقيقة الـ 65.

وهدأت وتيرة المباراة ولم يتمكن أي من الفريقين من صناعة فرص حقيقية أخرى، ليكتفيا بالتعادل وتأهل كل منهم لدور ربع النهائي.

بعد نهاية مباريات المجموعة، كان الترتيب النهائي كالتالي:

1-البرازيل: 10 نقاط (تأهلت)

2-بيرو: 7 نقاط (تأهلت)

3-كولومبيا: 4 نقاط (تأهلت)

4-الإكوادور: 3 نقاط (تأهلت)

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5-فنزويلا: نقطتان (ودعت البطولة)