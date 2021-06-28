النقطة تكفي

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 01:14

كتب : عبد الرحمن فوزي

البرازيل - الإكوادور

تعادل منتخب البرازيل مع الإكوادور بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من دور مجموعات كوبا أمريكا، والتي أقيمت بملعب أولمبيكو بيدرو لوديفيكا في البرازيل.

وتأهل كل من البرازيل والإكوادور لدور ربع النهائي بعد حصول البرازيل على صدارة المجموعة برصيد عشر نقاط، بينما حصل منتخب الإكوادور على المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط.

وتلاقي البرازيل رابع المجموعة الأولى يوم السبت 3 يوليو والذي سيتحدد ما بين أوروجواي أو تشيلي.

أخبار متعلقة
انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (1)-(1) الإكوادور.. فنزويلا (0)-(1) بيرو تشكيل كوبا أمريكا – فيرمينو يقود هجوم البرازيل.. ونيمار على دكة البدلاء لم يعلموا بغياب الجماهير.. عائلة كولومبية تسافر للبرازيل وتفشل في حضور مواجهة الإكوادور اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟

بينما يلتقي منتخب الإكوادور مع أول المجموعة الأولى يوم الأحد 4 يوليو، والذي سيتحدد ما بين الأرجنتين وتشيلي.

التشكيل

عاد أليسون بيكر لحراسة مرمى البرازيل، وجلس نيمار على دكة البدلاء، بينما قاد روبيرتو فيرمينو هجوم كتيبة تيتي.

وصف المباراة

بدأ منتخب البرازيل بالتسجيل في الدقيقة الـ 37 عن طريق إدير ميليتاو، بعد كرة ثابتة سجلها ميليتاو برأسه.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البرازيل بهدف ميليتاو.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني اختلف شكل منتخب إكوادور وبدأ في الهجوم بسيل من الهجمات لضمان التأهل لربع النهائي.

وفي الدقيقة الـ 53 أسفرت هجمات الإكوادور عن هدف التعادل عن طريق البديل أنجيل مينا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبدأ منتخب البرازيل في رد الهجوم وأضاع فينيسيو جونيور فرصة أمام المرمى في الدقيقة الـ 65.

وهدأت وتيرة المباراة ولم يتمكن أي من الفريقين من صناعة فرص حقيقية أخرى، ليكتفيا بالتعادل وتأهل كل منهم لدور ربع النهائي.

بعد نهاية مباريات المجموعة، كان الترتيب النهائي كالتالي:

1-البرازيل: 10 نقاط (تأهلت)

2-بيرو: 7 نقاط (تأهلت)

3-كولومبيا: 4 نقاط (تأهلت)

4-الإكوادور: 3 نقاط (تأهلت)

_ _ _

5-فنزويلا: نقطتان (ودعت البطولة)

البرازيل كوبا أمريكا الإكوادور
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنييستا يجيب.. مبابي أنسب لـ برشلونة أم هالاند 35 دقيقة | ميركاتو
تياجو سيلفا يكشف سر تسميته بـ "الوحش" 45 دقيقة | أوروبا
رونالدو: لم نحصل على النتيجة التي أردناها.. مبروك لـ بلجيكا وسنعود أقوياء 47 دقيقة | يورو 2020
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: الفوز حتى آخر مباراة في الدوري هدفنا ساعة | الدوري المصري
هازارد: سأبقى مع بلجيكا حتى لو أبعدتني الإصابة ساعة | يورو 2020
لاعب ألمانيا السابق: سنهزم إنجلترا.. منافس أسهل من المجر وفرنسا والبرتغال ساعة | يورو 2020
القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: طلبنا رسميا تقديم موعد نهائي الأبطال 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 2 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض 3 تعرف على مباريات دور الـ16 ليورو 2020.. وطريق البطولة حتى النهائي 4 تقرير تونسي: جماهير الترجي تقتحم المران ومحاولة الاعتداء على الهوني
قد ينال إعجابك