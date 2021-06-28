ثورجان هازارد: خدعت حارس البرتغال.. وإدين قيمة مضافة لبلجيكا

عبر ثورجان هازارد لاعب بلجيكا عن سعادته بالهدف الذي سجله في مرمى البرتغال.

وفازت بلجيكا بهدف دون مقابل على البرتغال في دور الـ16 ليورو 2020.

وقال هازارد لقناة "bein sports" عقب اللقاء: "المباراة لم تكن سهلة وهذا ما توقعناه، فالمباراة كانت متوازنة من حيث الاستحواذ على الكرة وخلق الفرص".

وأضاف "تفوقنا عليهم في الشوط الأول لكنهم ضغطوا علينا في الشوط الثاني، وكادوا أن يسجلوا لكننا دافعنا بشكل رائع ولم نستقبل أي أهداف".

وشدد "في بعض الأحيان تحتاج للحظ في مثل هذه البطولات وأتمنى أن نواصل بهذا النهج".

وعن هدفه، قال: "عليك اغتنام الفرصة، سجلت ضد الدنمارك وهذا ما زاد من ثقتي بنفسي، وأظن أن الحارس كان ينتظر الكرة في الزاوية العكسية لكني خدعته من خلال طريقة التسديد".

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تورغان هازار يفض الاشتباك القوي بين المنتخبين العتيدين ويفتتح التسجيل للمنتخب البلجيكي من تسديدة صاروخية 🚀 من خارج منطقة الجزاء 😮#يورو2020 | #بلجيكا_البرتغال pic.twitter.com/0FKQR6bY8t — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 27, 2021

وعن شقيقه إدين هازارد، وضح "قدم ما عليه في المباراة وكان على الحكام احتساب 3 مخالفات له".

وواصل "هو قيمة مضافة للمنتخب ونحتاجه".

وحول إصابة كيفن دي بروين في المباراة، أتم "أعتقد أنه أُصيب في الفخذ لكن علينا انتظار نتائج الفحوصات".