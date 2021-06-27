البارون يهزم الدون

الأحد، 27 يونيو 2021 - 23:04

كتب : عمرو عبد المنعم

بلجيكا - البرتغال

فاز منتخب بلجيكا على البرتغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ16 لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2020، والتي أقيمت بملعب (لا كارتوخا) في إشبيلية في إسبانيا.

ثيبوه كورتوا

النادي : ريال مدريد

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

بلجيكا
البرتغال

وتأهل منتخب بلجيكا لربع النهائي ليواجه منتخب إيطاليا الذي فاز على النمسا، في المباراة التي ستقام بملعب أليانز أرينا في ألمانيا.

ونجح منتخب بلجيكا في إقصاء حامل لقب اليورو بقيادة (الدون) كريستيانو رونالدو، لينتصر البارون وهو اللقب الذي كان يحصل عليه النبلاء في بلجيكا خلال العصور الوسطى، على الدون وهو اللقب الذي يعني القائد وهو لقب فخري في البرتغال وإسبانيا.

Image

وصف المباراة

بادر منتخب البرتغال بتهديد المرمى في الدقيقة 5 بهجمة سريعة ووصلت الكرة إلى ديوجو جوتا الذي سددها بشكل مباشر لكنها مرت بعيدا عن القائم.

ومرة أخرى هدد منتخب البرتغال مرمى بلجيكا من ركلة حرة مباشرة نفذها رونالدو بتسديدة صاروخية لكن الحارس كوروتا أبعدها ببراعة.

وجاء الدور على منتخب بلجيكا ليهدد مرمى البرتغال ولكن تهديد بلجيكا انتهى بهدف في شباك أصدقاء رونالدو.

واستلم ثورجان الكرة أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 42 وأطلق تسديدة صاروخية لم يستطع روي باترشيو التصدي لها لتسكن شباك البرتغال وتعلن عن الهدف الأول لبلجيكا.

الشوط الثاني

تلقى منتخب بلجيكا ضربة قوية بإصابة نجمه كيفين دي بروين وغادر الملعب بعد الشوط الثاني بدقيقتين فقط وشارك بدلا منه درايس ميرتينز.

ضغط برتغالي

وظهر منتخب البرتغال أكثر نشاطا ومحاولات على المرمى طوال الشوط الثاني.

ووصلت الكرة إلى جوتا داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة لكن الكرة تمر أعلى العارضة ويهدر فرصة التعادل للبرتغال.

واستمر الضغط البرتغالي على مرمى كورتوا ومن ركلة ركنية سدد روبن دياز الكرة بضربة رأسية قوية لكن الحارس المتألق أبعد الكرة ببراعة.

وسدد رفاييل جيريرو كرة من على حدود منطقة الجزاء لكن القائم تصدى لها ومنع التعادل للبرتغال.

واستمر الضغط البرتغالي في الدقائق المتقبية وسط استبسال من تيبو كورتوا حارس المرمى، لينجح في قيادة منتخب بلجيكا للفوز والتأهل لربع النهائي.

البرتغال رونالدو بلجيكا يورو 2020 كورتوا
نرشح لكم
أخر الأخبار
نهاية الرحلة.. بيراميدز يودع الكونفدرالية بركلات الترجيح.. والرجاء في النهائي 42 دقيقة | الكونفدرالية
البارون يهزم الدون 58 دقيقة | يورو 2020
استراحة كوبا أمريكا - البرازيل (1)-(0) الإكوادور.. فنزويلا (0)-(0) بيرو.. نهاية المباراتين ساعة | أمريكا
إيهاب جلال: الإسماعيلي مازال أمامه الكثير ساعة | الدوري المصري
تشكيل كوبا أمريكا – فيرمينو يقود هجوم البرازيل.. ونيمار على دكة البدلاء ساعة | أمريكا
مؤتمر إنريكي: الشرطة يجب أن تُحقق فيما يحدث لموراتا ساعة | يورو 2020
كايزر تشيفز في موقف صعب.. حكومة جنوب إفريقيا تمنع السفر داخل البلاد 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدير أعماله لـ في الجول: إصابة وليد سليمان بإجهاد في الأمامية.. ووجوده أمام بيراميدز صعب 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 2 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض 3 تعرف على مباريات دور الـ16 ليورو 2020.. وطريق البطولة حتى النهائي 4 تقرير تونسي: جماهير الترجي تقتحم المران ومحاولة الاعتداء على الهوني
قد ينال إعجابك