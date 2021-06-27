البارون يهزم الدون

فاز منتخب بلجيكا على البرتغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ16 لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2020، والتي أقيمت بملعب (لا كارتوخا) في إشبيلية في إسبانيا.

وتأهل منتخب بلجيكا لربع النهائي ليواجه منتخب إيطاليا الذي فاز على النمسا، في المباراة التي ستقام بملعب أليانز أرينا في ألمانيا.

ونجح منتخب بلجيكا في إقصاء حامل لقب اليورو بقيادة (الدون) كريستيانو رونالدو، لينتصر البارون وهو اللقب الذي كان يحصل عليه النبلاء في بلجيكا خلال العصور الوسطى، على الدون وهو اللقب الذي يعني القائد وهو لقب فخري في البرتغال وإسبانيا.

وصف المباراة

بادر منتخب البرتغال بتهديد المرمى في الدقيقة 5 بهجمة سريعة ووصلت الكرة إلى ديوجو جوتا الذي سددها بشكل مباشر لكنها مرت بعيدا عن القائم.

ومرة أخرى هدد منتخب البرتغال مرمى بلجيكا من ركلة حرة مباشرة نفذها رونالدو بتسديدة صاروخية لكن الحارس كوروتا أبعدها ببراعة.

وجاء الدور على منتخب بلجيكا ليهدد مرمى البرتغال ولكن تهديد بلجيكا انتهى بهدف في شباك أصدقاء رونالدو.

واستلم ثورجان الكرة أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 42 وأطلق تسديدة صاروخية لم يستطع روي باترشيو التصدي لها لتسكن شباك البرتغال وتعلن عن الهدف الأول لبلجيكا.

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تورغان هازار يفض الاشتباك القوي بين المنتخبين العتيدين ويفتتح التسجيل للمنتخب البلجيكي من تسديدة صاروخية 🚀 من خارج منطقة الجزاء 😮#يورو2020 | #بلجيكا_البرتغال pic.twitter.com/0FKQR6bY8t — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 27, 2021

الشوط الثاني

تلقى منتخب بلجيكا ضربة قوية بإصابة نجمه كيفين دي بروين وغادر الملعب بعد الشوط الثاني بدقيقتين فقط وشارك بدلا منه درايس ميرتينز.

ضغط برتغالي

وظهر منتخب البرتغال أكثر نشاطا ومحاولات على المرمى طوال الشوط الثاني.

ووصلت الكرة إلى جوتا داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة لكن الكرة تمر أعلى العارضة ويهدر فرصة التعادل للبرتغال.

واستمر الضغط البرتغالي على مرمى كورتوا ومن ركلة ركنية سدد روبن دياز الكرة بضربة رأسية قوية لكن الحارس المتألق أبعد الكرة ببراعة.

وسدد رفاييل جيريرو كرة من على حدود منطقة الجزاء لكن القائم تصدى لها ومنع التعادل للبرتغال.

واستمر الضغط البرتغالي في الدقائق المتقبية وسط استبسال من تيبو كورتوا حارس المرمى، لينجح في قيادة منتخب بلجيكا للفوز والتأهل لربع النهائي.